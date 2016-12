Tòa Đại Sứ Mỹ Tại Thổ Nhĩ Kỳ Đóng Cửa Vì Có Súng Nổ

WASHINGTON - Hoa Kỳ loan báo đóng cửa trụ sở của phái bộ ngoại giao tại thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ sau khi súng nổ bên ngoài trong đêm Thứ Hai – không ai bị thương tổn và nghi can đã bị bắt giam.1 thông cáo báo chí ngắn ghi “1 cá nhân tiến đến gần cổng chính của Toà ĐS tại Ankara và nổ súng”.Chỉ mấy giờ trước, ĐS Nga bị bắn chết tại 1 phòng triển lãm hội họa.Nghi can nổ súng bên ngoài toà ĐS Hoa Kỳ chưa đuợc nhận diện lý lịch. Y nổ 8 phát súng truớc khi bị nhân viên an ninh khống chế.Iran loan báo đóng cửa sứ quán tại Ankara và 3 lãnh sự quán – trang mạng chính thức khuyến cáo công dân Iran tạm tránh các cơ sở này.Toà ĐS Hoa Kỳ tọa lạc đối diện phòng triển lãm tranh, nơi ĐS Andrei Karlov bị bắn tử thương.Nhân chứng kể: tay súng bắn ĐS Karlov 8 phát, đi quanh và bắn tiếp thân thể bất động của nạn nhân. Tay súng đuợc biết là Mevlut Mert Altintas, 1 đội viên của cảnh sát chống bạo động – cảnh sát hiện giam giữ 6 người có liên quan để thẩm vấn.