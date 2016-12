Nói Chuyện Với Nữ Hướng Đạo Sinh Cindy Cao Về Chương Trình Ngày Tennis Phục Vụ Cộng Đồng

Nữ Hướng Đạo Sinh Cindy Cao.

Westminster (Bình Sa)- - Mục đích của Phong Trào Hướng Đạo là đào tạo công dân tốt. Khi các em chấp nhận vào Phong Trào Hướng Đạo là các em đã chấp nhận tuân theo 3 Lời Hứa và 10 Điều luật Hướng Đạo.Trong 3 lời hứa có: “Tuyệt đối trung thành với tín ngưởng, Tâm linh, Tổ Quốc và Quốc Gia tôi, - Giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào và Tuân theo Luật Hướng Đạo.”Trong qúa trình sinh hoạt của một Hướng Đạo Sinh, danh dự cao qúy nhất mà các em muốn đạt được đó là Huy hiệu “Eagle Award" cho các em Hướng Đạo Sinh Nam và "Gold Award" cho các em Hướng Đạo Sinh Nữ.Trong một dịp tình cờ chúng tôi gặp em Cindy Cao, một thanh nữ trong Liên Đoàn Hướng Đạo Quang Trung Ngọc Hồi đang đi vận động về kế hoạch mà em đã vạch ra để thực hiện và mong đạt được danh hiệu "Gold Award" này đó là: “Ngày Tennis Phục Vụ Cộng Đồng” (Tennis Day-Serve The Community). Sau khi tiếp xúc với em, nhận thấy chương trình mà em thực hiện rất có ý nghĩa đối với cộng đồng nhất là các em trong giới trẻ.PV: Chào cháu. Cháu cho các độc giả biết tên tuổi và cháu đã sinh hoạt bao lâu ở Liên Đoàn này?Cindy: Dạ cháu chào chú. Dạ thưa chú, cháu tên là Cindy Cao, năm nay cháu 16 tuổi và cháu đã sinh hoạt được 6 năm trong Liên Đoàn Quang Trung Ngọc Hồi.PV: Được biết cháu đang chuẩn bị cho project "Gold Award" của cháu. Cháu có thể cho các độc giả biết về dự tính thực hiện của cháu để đạt được danh hiệu này?Cindy Cao: Dạ thưa chú và quý vị, cháu đặt tên cho project của cháu là "Serve The Community". Chữ "serve" đây có nghĩa là "phục vụ" cho cộng đồng, mà cũng là "serve" đánh trái banh tennis. Cháu muốn hướng dẫn các em của các gia đình có income thấp có cơ hội học chơi tennis để giữ gìn sức khoẻ.PV: Tại sao cháu chọn bộ môn tennis để hướng dẫn cho các em?Cindy Cao: Dạ thưa chú, tennis là môn thể thao mà cháu đã chọn học từ khi bé và đã giúp cháu thêm tự tin trong cuộc sống và trở thành một thiếu nữ trẻ rất tự tin như ngày hôm nay. Tuy nhiên, có nhiều các em trẻ không có được cái may mắn như cháu để theo học môn thể thao này, nên cháu muốn giúp các em trẻ này có cợ hội học tennis. Cháu hy vọng các ông bà cô bác sẽ phụ giúp cháu làm điều này.PV: Cụ thể cháu muốn mọi người giúp cháu điều gì?Cindy Cao: Cháu mong muốn các quý vị nếu có các cây vợt tennis hay banh tennis cũ hoặc mới không dùng tới, xin tặng cho chương trình này để cháu có thể trao cho các em có cây vợt để dùng để có một đời sống sức khoẻ lành mạnh giúp ích cho cộng đồng.PV: Nếu các độc giả có các cây vợt cũ muốn tặng cho cháu để trao cho các em không có khả năng mua vợt thì làm thế nào?Cindy Cao: Dạ thưa chú, quý vị có thể email cho cháu ở địa chỉ TennisDec26@gmail.com và cho cháu biết có thể đến đâu để nhận các cây vợt tennis cũ mà quý vị không dùng tới.PV: Ngoài việc kêu gọi mọi người tặng các cây vợt cũ, cháu còn dự định làm thêm việc gì nữa không cho project này?Cindy Cao: Dạ thưa cháu cũng dự định sẽ gây quỹ ở tiệm 7 Leaves Cafe từ ngày 17 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 ở địa chỉ của tiệm là 9475 Warner Ave, Fountain Valley, CA 92707. Nếu quý vị vào tiệm và mang theo tờ flyer mà cháu làm, một phần tiền sẽ được tiệm 7 Leaves Cafe trích ra cho cháu mua quần áo, vợt tennis và banh tennis cho các em trong các gia đình có thu nhập thấp.PV: Cám ơn cháu đã chia sẻ về mục đích của chương trình rất có ý nghĩa này để phục vụ cho cộng đồng, cho các trẻ em kém may mắn đúng với ý nghĩa "Serve the community" theo nghĩa đen và nghĩa bóng mà cháu đã đặt ra rất hay cho project "Gold Award" này của cháu. Cháu còn muốn chia sẻ thêm điều gì nữa không?Cindy Cao: Cháu xin cám ơn chú đã cho cháu buổi phỏng vấn ngày hômnay. Cháu mong muốn các ông bà, cô bác đọc bài phỏng vấn này và giúp cháu thực hiện được ước mơ này của cháu.Riêng các em nhỏ nếu muốn tham dự lớp hướng dẫn chơi tennis free này, xin liên lạc với Cindy Cao ở địa chỉ email TennisDec26@gmail.com và các phụ huynh xin cho biết tên & tuổi của các em. Ngày học tennis sẽ được tổ chức tại Mile Square Park tennis courts vào ngày 26 và 28 tháng 12, từ 9:30 sáng đến 12 giờ trưa. Cháu xin cám ơn chú và quý vị. Cháu xin kính chúc quý vị và gia đình một mùa Giáng Sinh an lành và mong quý vị mở rộng tấm lòng giúp đỡ cho các trẻ em thiếu may mắn trong mùa lễ Giáng Sinh này.