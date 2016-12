Hội Từ Bi Phụng Sự: Trang Nghiêm Pháp Hội Vô Lượng Quang Minh

Trong Pháp Hội Vô Lượng Quang Minh.

Longbeach, Nam California (Bình Sa )- - Tại Long Beach Convention Center, 100 S. Pine Ave, Long Beach, CA 90802, trong 3 ngày 16-17-18 tháng 12 năm 2016 Hội Từ Bi Phụng Sự do Thầy Hằng Trường sáng lập đã long trọng tổ chức Pháp Hội Vô Lượng Quang Minh với sự tham dự của hằng trăm Chư Tôn Đức Tăng Ni, hàng ngàn đồng hương Phật tử.Pháp Hội Vô Lượng Quang Minh với ý thức “nội tâm an lạc, ngoại giới mới an bình” để cùng nhau viết lên trang sử Phật giáo lập ra kỷ lục quốc tế “Mạn Đà La Lớn Nhất với Cấu Trúc Bằng Người”. Trong 3 ngày Mạn Đà La những người tham dự có thời giờ Trì tụng, nghe Thuyết Pháp, Thiền tập, Thể dục Thân khỏe, Tâm an cho Hòa bình Thế giới. Tam bộ nhất bái cho an bình mọi nhà, Thiền trà để trở về tỉnh lặng...Pháp Hội Vô Lượng Quang Minh nhằm tạo năng lượng tích cực, lan tỏa tình thương đến với thế gian đầy đau khổ và nhiễu nhương này, để mỗi người sớm được an, tạo lập sự cân bằng và làm cho cuộc sống thêm lành mạnh.Pháp hội diễn ra với hàng ngàn người tham dự, nhưng Ban tổ chức đã chu đáo tất cả mọi việc trong tinh thần tu học, những người tham dự cảm thấy gần gũi nhau hơn trong niềm an lạc.Những anh chị Phật tử trong Ban tổ chức đã vui tươi niềm nở, trong vai trò của mỗi người được phân công đã tiếp đón đồng hương rất chu đáo theo đúng với chương trình mà Pháp Hội đã đề ra.Pháp Hội khai mạc vào lúc 8 giờ sáng thứ Sáu, ngày 16 tháng 12. Trong ngày đầu kết thúc với bài giảng pháp “Tánh chất độc đáo của Đàn Tràng Vô Lượng Quang Minh.” Qua ngày thứ Bảy, các Phật tử tham dự thực hành Tam Bộ Nhất Bái, nghe giảng pháp. Tiếp đón chư tôn đức giáo phẩm, Chư tôn đức Tăng Ni, qúy vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo quang lâm tham dự “Thiền Trà.”Trong buổi Thiền Trà, tất cả Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni, qúy vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, qúy vị quan khách cùng đồng hương Phật tử ngồi từng hàng ngay ngắn, trước mặt mỗi người có một tách trà.Trong lúc nầy Thầy Hằng Trường cho biết, “Thiền Trà là một cách tu tập thiền định, diễn bày sự thanh tịnh, tĩnh lặng của bản hữu Chân Tâm qua phương tiện thiện xảo là trà. Chân Tâm ví như nước trong. Trà ví như tạp niệm, vọng tưởng, phiền não, buồn vui, giận lẫy... trăm ngàn loại cảm xúc, ngàn vạn thứ quan niệm tư tưởng khác biệt. Nước trong và trà hòa điệu để tạo thành nước trà.”Thầy tiếp: “Nước trà ấy, tuy chỉ có một loại nước trong nhưng vì có trăm ngàn loại trà nên ta có trăm ngàn hương vị, tùy theo từng loại trà. Cũng thế, Chân Tâm là một nhưng vọng tưởng vọng tình thì muôn vàn. Ta chỉ cảm thấu vọng tưởng vọng tình mà không sao thể nghiệm Chân Tâm. Bởi thế, thiền trà giúp ta cảm nhận lại Chân Tâm. Thầy cũng giải thích cách mời trà, cách uống trà để khi trà thiền ta cảm thấy đây là cách trực tiếp nhất, ngắn nhất để ta hiểu thế nào là Chân Tâm và tạp niệm, thế nào là tiêu dung bất nhị.”Qua ngày Thứ 3 Chủ Nhật vào lúc 4:00 chiều có lễ “Sái Tịnh Đạo Tràng.” Hàng trăm vị tu hành và những người Phật tử tu đoản kỳ sắp hàng một tiến vào hội trường làm nghi thức Sái Tịnh Đạo Tràng và tụng kinh chú niệm.Sau đó mọi người đi thăm viếng Mạn Đà La.Đến lúc 6:00 Pm Hướng d64n nghi thức Mạn Đà La, 6:45Pm đấn 9:00Pm Nhập Đàn Tràng và nghi lễ Mandala.Trong lúc nầy, Thầy Hằng Trường chắp tay khấn nguyện: “Xin Chư Phật khắp mười phương từ bi giáng lâm vào Mạn Đà La này để chứng minh, hộ trì và làm thành tựu không trở ngại sự tu hành của Mạn Đà La này.”Dưới sự hướng dẫn của Thầy Hằng Trường, hơn một ngàn người đã thực hiện theo nghi thức hành lễ cầu nguyện, trì chú. Trong lúc hành lễ đó có một người đánh trống và một người ngoại quốc đánh chiêng. Đặc biệt người xử dụng một lúc bốn chiếc chiêng tạo nên âm thanh vô cùng độc đáo, sau cùng, một nhà sư đánh bốn tiếng chuông được ngân vang rất lâu. Sau đó Thầy Hằng Trường cho biết tiếng chuông đó là để chào đón chư Phật đến chứng giám Đàn Tràng.Sau nghi thức lễ Phật, Thầy Hằng Trường mời mọi người lấy chiếc khăn quàng, quàng trên cổ, có khăn màu trắng, màu xanh, màu đỏ. Phía sau khăn có hình một hoa sen, tạo nên một Mandala đầy màu sắc. Chỉ lên bàn thờ có tượng Phật lớn màu trắng, phía dưới có 13 tượng Phật nhỏ đều màu trắng, Thầy Hằng Trường nói, “Đức Phật ngồi trên tòa sen.” Mỗi người đang khoác trên mình chiếc khăn có hình hoa sen; chúng ta tạo thành hàng ngàn cánh hoa sen làm chỗ cho Đức Phật an tọa.” Sau đó, mọi người cầm nhánh hoa thơm đưa lên khấn nguyện dâng lên Đức Phật lòng thành của mình.Thầy Hằng Trường giải thích Mạn Đà La nghĩa là đàn tràng viên mãn, là nơi tập trung và hội tụ năng lượng tâm linh của chư Phật, Bồ Tát, chư thánh hiền, chư vị hành giả tu tập pháp Mandala. Còn Vô Lượng Quang Minh nghĩa là tôn hiệu và cũng là ý nghĩa của chữ A Di Đà. Như thế, Mandala Vô Lượng Quang Minh là Mandala Di Đà, một đàn tràng để khai mở quang minh của đức Phật Di Đà ngay trong tâm ta. Những ai tham dự Mandala Vô Lượng Quang Minh là đã được tăng trưởng phước đức hiện tại, tiêu trừ tai ương hoạn nạn trong tương lai. Tình thương được mở rộng, tha thứ không điều kiện cho những ai làm mất lòng mình, cảm thông tận đáy lòng sự khai mở của tâm tánh, vượt thoát thành kiến, sự lành trị mọi vết thương lòng, sự tăng trưởng mở rộng phước đức quang minh của bản tánh thanh tịnh và như thế mình đã thành Phật Vô Lượng Quang Minh...Mandala Vô Lượng Quang Minh kết thúc vào lúc 9 giờ 30 tối 18 tháng 12. Đại diện cho Guinness đã trao Chứng Nhận cho Thầy Hằng Trường, công nhận “Đây là Mandla kiến tạo bằng người thật lớn nhất thế giới.” Cả hội trường vỗ tay vang dội.Sau cùng, Thầy Hằng Trường cảm tạ mọi người và tuyên bố Pháp Hội Vô Lượng Quang Minh năm 2016 hoàn mãn.