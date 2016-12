Một Nhóm Cựu Học Sinh Quốc Học - Đồng Khánh Huế Tặng Qùa Giáng Sinh Cho Những Người Vô Gia Cư

Tặng quà cho vô gia cư.

Orange County (VB)- - Như thông lệ hằng năm, nhân mùa Giáng Sinh một nhóm cựu học sinh Quốc Học, Đồng Khánh Huế đã tổ chức buổi tặng qùa cho những người vô gia cư.Là những người đã từng sống trong miền khí hậu khắc nghiệt của miền Trung Việt Nam thời niên thiếu với mưa dầm, giá lạnh… vì vậy rất thông cảm cho những người vô gia cư nhất là trong mùa Đông.Vì vậy nhân mùa Giáng Sinh năm nay 2016, anh Thạnh, chị Kim Chi và nhóm “Thank You America” đã tổ chức buổi phát qùa cho những người vô gia cư vào Sáng Thứ Bảy ngày 17 tháng 12 năm 2016 anh chị em trong nhóm đã tập trung tại bãi đậu xe trong khu vực Tiệm Dennys Restaurant 3000 W. Chapman Ave, mỗi người tham gia đều dùng phương tiện riêng. Tại đây đã sẵn có 2 xe van chở đầy những vật dụng dùng trong mùa lạnh, chủ yếu có 3 thứ chính đó là: Sleeping bags, air mattress và tarp (tấm vải bạt lót nền chống hơi nước từ nền đất lên lưng người nằm) mỗi thứ có 50 cái.Nhóm Đồng Khánh - Quốc Học có: 14 người. Ngoài ra còn có nhóm 1 của cô Hằng (Quốc Học 61-64) nhóm 2 là anh Hồ Đăng Thuận, còn có nhiều nhóm Việt Nam khác đến phát cơm hay vật gia dụng cho người homeless như Chùa Điều Ngự, nhóm người Mỹ, người Mễ…Đến nơi, xe van của Kim Chi đổ vật dụng ngay trước cổng đi vào khu lều dọc con kênh. Rất nhiều người vô gia cư sắp hàng nhận quà. Quà lần này hơi cồng kềnh nặng nề, nên anh Thạnh phải tìm lối lái xe Van thứ 2 vào nơi sinh sống của những người vô gia cư đang cư trú.Sau đó nhóm phải di chuyển vào bên trong để tiếp tục phân phát, và cứ thế toán người đi bộ theo xe, xe dừng lại là mỗi người một tay giúp nhau tặng quà cho những người kém may mắn.Trong diệp nầy, Anh Thạnh cho biết tin vui: “Chúng tôi vừa mới nhận được tin là có 21 người vô gia cư (homeless) vừa mới được nhận việc làm, trong đó có 1 thanh niên nói là thiếu áo quần để đi làm thì Anh Hóa và Kim Chi đã nhanh lẹ đi mua 2 bộ quần áo cho thanh niên này, khi nhận qùa thấy anh ta rất vui mừng và sung sướng vì có người quan tâm đến mình.” Đời người vốn khi thăng khi trầm, đây là lúc giúp họ một chút trong thời gian họ chuẩn bị làm lại cuộc đời mà một phần những người homeless này lại là những cựu chiến binh Hoa Kỳ.Những người nầy họ phải chịu đựng khi mùa mưa đến, hay những cơn gió lùa thổi qua họ phải chịu cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông trong hoàn cảnh nghiệt ngã của người vô gia cư. Chúng tôi cảm thấy xót xa thương cảm cho một kiếp người và chúng ta sẽ cố gắng giúp đỡ cho những gia đình này có được cái lều mà họ thật sự rất cần.Nhân dịp nầy nhóm Thanks America và anh chị em Quốc Học, Đồng Khánh Huế chúng tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đến nhân dân, chính phủ đất nước Hoa Kỳ, đã cưu mang và cho chúng ta định cư tại đây.Quý Anh chị Quốc Học, Đồng Khánh và qúy thân hữu nào muốn đóng góp vào việc phát cơm, giúp đở người vô gia cư xin liên lạc: Kim Chi (714) 719-6302, Bạch Lan: (714) 981- 5631, Thanh Le: (714) -309 -1479, Hoàng Thi Thao:(714) 717- 6856.Nếu ủng hộ check đề tên Thanh Le, gởi về địa chỉ:16879 Mount Citadel St Fountain Valley, CA 92708 (ghi chú giúp người vô gia cư.)Nhóm chúng tôi cũng thân mời các bạn cùng thân hữu tham gia những ngày phát qùa, chúng tôi sẽ có thông báo trên diễn đàn.