Hội Ảnh VN Photography Club: Thi Ảnh Ngày Mãn Khóa 2016

Trong cuộc thi ảnh ngày mãn khóa 2016.

Trong cuộc thi ảnh ngày mãn khóa 2016.

vnphotographyclub.com

Chủ nhật ngày 18/12/2016 vừa qua, tại thành phố Garden Grove trên 50 học viên của Hội ảnh VN Photography Club đã tham dự cuộc thi ảnh nhân ngày mãn khóa 2016.Trên 50 tác phẩm dự thi, đủ thể loại, ảnh màu và trắng đen, ảnh chân dung, ảnh phong cảnh, ảnh đời thường, ảnh thể thao, ảnh chụp tĩnh vật, marco,... thật phong phú! NAG Nguyễn Minh, Hội trưởng của Hội ảnh VN Photography Club cho biết: Hội tổ chức thi ảnh cuối khóa nhằm mục đích khuyến khích ace học hỏi và chia sẻ với nhau để cùng thăng tiến.Chấm thi ảnh lần này là những vị nhiếp ảnh gia đã từng chấm thi các cuộc thi ảnh quốc tế: vị thứ nhất là NAG Nguyễn Trường Thọ đương kim chủ tịch Hội ảnh quốc tế PSO ở Oregon, vị giám khảo thứ hai là NAG Phạm Hải Nam đương kim chủ tịch Hội ảnh quốc tế Sunrire, California và giám khảo thứ ba là NAG Nguyễn Minh chủ tịch Hội ảnh quốc tế VN Photography Club.Không khí nhộn nhịp và rất đông học viên và thân hữu có mặt tại phòng học để xem ảnh và chờ kết quả đã làm NAG Nguyễn Trường Thọ phát biểu: sinh hoạt nhiếp ảnh tại miền nam California quá đông vui!Sau cùng thì giây phút công bố kết quả:Giải nhất: NAG Amy Ngô, tác phẩm: The Contrast.Giải nhì: NAG Lâm Nguyễn, tác phẩm: Một Sớm Hồ Thu.Giải ba: NAG Tâm Lê, tác phẩm: Mùa Thu Trên Convict Lake.Giải khuyến khích: NAG Trí Nguyễn, tác phẩm Hoa Biển.Giải khuyến khích: NAG Lạc Ngô, tác phẩm The Palace of Fine Art.Xin cám ơn NAG Nguyễn Trường Thọ và NAG Phạm Hải Nam đã hy sinh thời giớ quý báu đến chấm thi. Những lời nhận xét và chia sẻ của hai vị là những món quà quý báu cho ace học viên.Các bạn muốn ghi danh sinh hoạt với Hội xin liên lạc (714)200-5412;website:[Khóa mới sẽ khai giảng vào Chủ Nhật đầu tháng 2/2017].