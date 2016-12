Tin nóng từ Đức Quốc: Khủng bố tại Berlin, thủ đô Đức Quốc

Một xe vận tải đâm vào một đám đông trong khu chợ Giáng sinh tại Bá Linh (Berlin) tối 19.12.2016. Mười hai người bị chết, có rất nhiều người bị thương. Cảnh sát nghi ngờ đó là một cuộc tấn công khủng bố. Dưới đây là các thông tin mới nhất liên quan đến vụ tấn công.





* Tấn công Chợ Giáng Sinh: nghi can là một người tị nạn đến Đức





Berlin dưới cơn sốc: Ít nhất 12 người đã chết sau khi xe vận tải tấn công Chợ Giáng sinh tại Breitscheidplatz, 49 người bị thương, một số bị thương nghiêm trọng. Nghi phạm đã bị bắt. Rõ ràng đó là một người tị nạn. Theo truyền thông, y đã đến vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 trên tuyến đường Balkan đến Đức. Y đã qua theo ngã Passau và đến từ Pakistan hoặc Afghanistan. Cảnh sát nghi ngờ rằng đây là một cuộc tấn công khủng bố và loại trừ một tai nạn.





Việc xác định nghi phạm thì khó khăn bởi vì y đã sử dụng nhiều tên gọi khác nhau. Theo kiến thức hiện tại, nghi phạm đã lái một xe tải gốc Ba Lan khoảng 20h00 từ 50 đến 80 mét vào khu chợ Giáng Sinh tại Nhà thờ tưởng niệm (Gedaechtniskirche) và phá hủy vài gian hàng khác. Một người đàn ông khác ngồi ở ghế kế bên theo cảnh sát địa phương đã bị chết tại chỗ. Ông ta là một người Ba Lan. Chiếc xe tải hiện đã được kéo đi để truy tìm dấu vết.





Công tố viên liên bang Đức ở Karlsruhe đã nhận lãnh trách nhiệm điều tra.





Chiếc xe tải thuộc về một hãng giao nhận hàng hóa ở Ba Lan, như sở hữu chủ của nó là Ariel Zurawski cho đài Ba Lan TVN 24 biết. Người lái xe, em họ của ông, đã không thể liên lạc được từ khoảng 16:00 PM ngày thứ Hai. Đối với người em họ, ông có thể đưa tay vào lửa, bảo đảm rằng em họ ông không phải là thủ phạm. "Anh ấy đã phải bị một cái gì đó ", ông nói.

Truyền thông Ba Lan báo cáo, theo dữ liệu GPS của xe tải cho thấy chiếc xe đã được mở máy nhiều lần bắt đầu từ khoảng 16 giờ. Điều này được loan tải bởi đài truyền hình TVN24 trích dẫn từ hãng vận tải hàng hóa bị ảnh hưởng tại Gryfino gần Stettin. Nó cũng có thể là nỗ lực của kẻ bị cáo buộc bắt cóc muốn điều khiển chiếc xe tải, theo nghi ngờ của truyền thông Ba Lan.

Cuối cùng, khoảng 19h45 xe đã rời khỏi vị trí tại Berlin. Theo đó, chiếc xe tải đã đậu trước một công ty ở Berlin từ khoảng buổi trưa thứ hai. Nó đã được lên kế hoạch giao nhận thép vận chuyển từ Italia vào buổi sáng thứ ba, hãng vận tải cho đài biết. Cảnh sát Berlin công bố ngược lại, nghi ngờ rằng xe vận tải đã bị đánh cắp ở Ba Lan từ một công trường xây dựng.

Nhật báo Berlin "Tagesspiegel" báo cáo, trích dẫn từ cơ quan an ninh, nghi phạm đã được giới điều tra biết đến, nhưng không phải vì nền tảng khủng bố, nhưng vì vài tội phạm nhỏ.

Theo lời của Đô trưởng thành phố Berlin Michael Müller (SPD) thì tình hình đã được nằm dưới sự kiểm soát. Người đứng đầu thủ đô Đức đã bị sốc. "Những gì chúng ta thấy ở đây là bi kịch", Mueller nói tại Breitscheidplatz (quảng trường Breitscheid).

Angela Merkel (CDU) bày tỏ sự thất vọng. "Chúng tôi thương tiếc người chết và hy vọng có thể giúp nhiều người bị thương", phát ngôn viên chính phủ Steffen Seiber công bố. Merkel liên lạc với Bộ trưởng nội vụ Đức de Maizière và Thị trưởng Berlin Mueller.

Tổng thống Đức Joachim Gauck cũng bày tỏ sự xúc động. "Đây là một đêm xấu cho Bá Linh và đất nước của chúng ta, rất khó chịu đối với tôi giống như vô số người khác," Gauck cho biết. Nhận xét tương tự cũng có từ Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni và Xếp Ủy ban châu Âu, Jean-Claude Juncker.

Pháp đang tăng cường các biện pháp an ninh tại các Chợ Giáng sinh của mình. Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump đã nói về một "cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng".

Cảnh sát Đức đã mở một cổng thông tin tự do để nhân chứng có thể tải lên hình ảnh và video liên quan đến sự tấn công tại Berlin. Với các bức ảnh chụp bằng điện thoại di động hay bằng chứng qua video có thể sẽ giúp các nhà điều tra trong công việc của họ.

Trong một cuộc tấn công trước đây vào tháng ở Nice có 86 người đã thiệt mạng khi một người Tunisia đã lái một chiếc xe tải trên bờ sông của đô thị Địa Trung Hải. Lực lượng dân quân khủng bố Hồi giáo Nhà nước (IS) đã nhận trách nhiệm cho sự khủng bố ở Nice (Theo Euronews, 20.12.2016).

* người đàn ông bị bắt không phải là nghi can ?.

Cảnh sát Berlin giả định rõ ràng rằng người bị bắt giữ sau cuộc tấn công không phải là thủ phạm, báo "die Welt" loan tin, theo nguồn từ giới an ninh. "Chúng ta đã bắt người đàn ông sai", tờ báo dẫn lời một nguồn tin. " Và do đó, một tình trạng mới. Vì thủ phạm thật vẫn còn đào thoát với trang bị vũ khí và có thể gây ra thiệt hại mới ". Chủ tịch cảnh sát Kandt xác nhận điều này, ít nhất một phần: "Đó là điều không chắc chắn, trên thực tế, rằng đó là người lái xe," ông nói qua một cuộc họp báo. Cảnh sát Berlin kêu gọi qua Twitter là nên tiếp tục thận trọng. Ngay cả sau vụ tấn công ở Bá Linh, cơ quan điều tra hình sự liên bang (BKA) vẫn cho rằng mức độ nguy hiểm không thay đổi. Trước khủng bố, các cơ quan an ninh đã nói về mối đe dọa nghiêm trọng ở Đức, chủ tịch BKA Holger Munch cho biết. Đánh giá này đã được xác nhận (dpa).



20 phút trước khi tôi ghi thêm tin mới nhất và gởi bài đi, ủy viên công tố liên bang Frank nói:

"Chúng ta phải "tin tưởng với ý nghĩ" rằng người bị bắt sau cuộc tấn công không phải là thủ phạm. Hơn nữa, cũng không rõ liệu một hay nhiều thủ phạm đã tham gia vào cuộc tấn công?".

Tóm tắt: Merkel đi từ cuộc tấn công khủng bố !

Nữ thủ tướng Đức, Angela Merkel (CDU) đã ám chỉ cái chết do một chiếc xe tải gây ra tại khu chợ Giáng sinh ở Berlin như một cuộc tấn công khủng bố. "Chúng tôi căn cứ vào các dữ kiện hiện có để nói rằng hành động này đi từ một cuộc tấn công khủng bố", Merkel cho biết tại Berlin vào sáng ngày thứ Ba hôm nay, 20.12.2016.

Thủ tướng bị chấn động mạnh !. Merkel cho biết "Đây là một ngày rất khó khăn", sau khi có ít nhất 12 người bị giết chết đêm hôm trước. Tại thời điểm này bà ta trước hết nghĩ đến những người chết và theo tin đài phát thanh loan đi vào lúc 12h30 thì có 49 người bị thương, trong đó có số người bị thương trầm trọng. Toàn bộ đất nước đã thống nhất trong nỗi đau chung.

Merkel tuyên bố một cách thức hành động mạnh mẽ, cứng rắng của một quốc gia pháp trị. Hành động đó sẽ được làm sáng tỏ "trong từng chi tiết, và họ sẽ bị trừng phạt, nặng như thế theo pháp luật của chúng tôi đòi hỏi ". Tuy nhiên, nhiều chi tiết chưa biết rõ với mức độ cần thiết, chắc chắn. Nó sẽ đặc biệt rất khó chịu, "nếu được xác nhận rằng một người đã thực hiện hành động này, nếu người đó muốn được bảo vệ và xin tị nạn ở Đức !".

Merkel nói thêm rằng bà ta đã quan tâm ngay cả đối với các nhà điều tra, nhân viên cấp cứu, cảnh sát, lính cứu hỏa, bác sĩ và những người cứu thương. Bà thủ tướng cảm ơn từ trái tim cho công việc phục vụ nặng nề của họ".



Merkel cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi không muốn chấp nhận rằng sự sợ hãi trước cái ác làm tê liệt chúng tôi". Người ta sẽ không từ bỏ những khu chợ Giáng sinh. Mặc dù nó khó khăn vào thời điểm này, nhưng: " Chúng ta sẽ tìm thấy sức mạnh cho cuộc sống như chúng ta muốn sống ở Đức: Tự Do, cùng nhau và cởi mở ". (theo DPA).

Lê-Ngọc Châu (Nam Đức, Chiều 20. December 2016)

Nguồn: Yahoo News Đức, DPA 19+20.12.2016; Euronews, 20.12.2016