ASEAN kinh hoàng khi tàu chiến Trung Quốc Nắn Gân tàu hải dương Mỹ... Khi Hải quân Trung Quốc tung hoành trên Biển Đông, hung hăng làm đủ thứ trò, thậm chí bắt cóc tàu ngầm robot của Mỹ... Thế là ASEAN kinh hoàng, Hà Nội khiếp vía.Những câu hỏi hiện ra trên các diễn đàn quôc phòng: Tổng Thống Obama có cần phải mềm nhũn như thế chăng? Có bí ẩn gì không? Phaỉ chăng tin tặc TQ đã chôm được tờ giấy khai sanh huyền thoại của Obama đẻ trên đất Kenya, và thế là Obama cứ phải chiều chuộng Bắc Kinh? Tại sao các Đô Đốc Haỉ Quân Mỹ nói cứng rắn, nhưng TT Obama cứ phải nói rất nhẹ nhàng, khi cần hành động quyết liệt cũng không dám... thế là tàu chiến Hài Quân TQ vào tràn ngập Biển Đông.Trong khi đó, Douglas H. Paal, Phó chủ tịch viện nghiên cứu Carnegie Endowment for International Peace, nói với báo New York Times rằng việc tàu chiến TQ bắt cóc tàu ngầm robot của Mỹ là hành vi xóa sổ thẩm quyền của Mỹ ở Biển Đông.Không hiểu nổi vì sao Obama cứ mãi lùi ở Biển Đông.Bởi vì như thế, cả thế giới đều thấy rằng Biển Đông là của TQ. Xong. Khỏi bàn nữa. Khỏi cần luật pháp gì hết.Phải chăng Obama đã đầu hàng ở Biển Đông?Không hiểu nổi... Trong khi đó, Mỹ liên tục lùi bước trước hỏa lực Không Quân Nga ở Syria... có gì bí hiểm chăng?Trong khi đó, bản tin VOA ghi rằng Philippines hôm thứ Hai nói sẽ không “đi chệch khỏi” phán quyết của tòa án trọng tài quốc tế bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông, nhưng Manila phải xây dựng lòng tin đối với Bắc Kinh trước khi thảo luận về các vấn đề song phương “nhạy cảm”.Trung Quốc đã bác bỏ phán quyết hồi tháng Bảy của Tòa án Trọng tài Thường trực tại La Haye sau khi tòa xác định Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền của Philippines bằng cách gây nguy hiểm cho tàu thuyền, việc đánh bắt cá và các dự án dầu khí của nước này.Chính quyền trước của Philippines kiện Trung Quốc ra Tòa Trọng tài Quốc tế càng làm xấu đi mối quan hệ giữa Manila với Bắc Kinh. Tuy nhiên khi Tổng thống Rodrigo Duterte lên nhậm chức ngày 30 tháng 6, ông đã tìm cách gần gũi với Trung Quốc, đánh dấu một sự đảo ngược trong chính sách đối ngoại của đồng minh lâu năm của Mỹ.Ông Duterte đã hạ giảm vai trò của phán quyết của tòa trọng tài. Trong các cuộc hội đàm tại Trung Quốc hồi tháng 10, ông Duterte nói phán quyết trên chỉ “đóng vai trò phụ”.Hôm thứ Bảy, Tổng thống Philippines nói ông dẹp phán quyết sang một bên và sẽ “không áp đặt bất cứ điều gì lên Trung Quốc”.VOA ghi rằng hôm thứ Hai, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Perfecto Yasay ra thông cáo giải thích rằng “việc khôi phục” quan hệ với Trung Quốc là một trong những ưu tiên của ông Duterte và chính phủ đang cố gắng xây dựng “lòng tin” với Trung Quốc.Trong khi đó, bản tin RFI ghi rằng ngay sau khi Bắc Kinh công khai thừa nhận đã bố trí vũ khí trên các hòn đảo trong tay họ ở quần đảo Trường Sa, Việt Nam là một trong những nước hiếm hoi lên tiếng phản đối hôm 16/12/2016. Không chỉ thế, hình ảnh vệ tinh Mỹ còn cho thấy Hà Nội cũng tăng cường củng cố hạ tầng cơ sở trên một số thực thể mình kiểm soát.Trả lời phỏng vấn của ban Việt Ngữ RFI, giáo sư Ngô Vĩnh Long, trường Đại Học Maine (Hoa Kỳ) cho rằng dù không rầm rộ, nhưng động thái của Việt Nam là tín hiệu cho thấy ý chí sẵn sàng đối phó với hiểm họa Trung Quốc trên Biển Đông.Thái độ mềm yếu của TT Obama thực sự có ý nghĩa gì chăng?Bản tin RFI viết, trích:“...Bắc Kinh đã công nhận rằng các hành động của họ đúng là quân sự hóa Biển Đông.Gs Ngô Vĩnh Long: Chiến lược tằm ăn dâu khó ngăn chặnCâu hỏi mà nhiều người đặt ra là âm mưu quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc đã được biết đến từ lâu, ngay từ khi Bắc Kinh bắt đầu công việc bồi đắp đảo nhân tạo tại Trường Sa, thế nhưng tại sao không có ai ngăn chặn, đặc biệt là Mỹ?Về vấn đề này, giáo sư Ngô Vĩnh Long, chuyên gia kỳ cựu về Trung Quốc và Biển Đông tại trường Đại Học Maine, (Hoa Kỳ) giải thích.Ngô Vĩnh Long: Tôi nghĩ một phần là vì Trung Quốc sử dụng chiến lược “tằm ăn dâu” cho nên khó đối phó một cách triệt để và trực tiếp.Dưới thời tổng thống Obama, Mỹ muốn cùng các nước trong khu vực và các nơi khác trên thế giới lập các hệ thống đa phương để dần dần siết Trung Quốc và buộc Trung Quốc phải hợp tác. Nhưng việc này cần thời gian, trong khi đó một số nước nhỏ một là ỷ lại hay là bị Trung Quốc mua chuộc nên cứ ì à, ì ạch.Thêm vào đó thì các quan chức và chính phủ Trung Quốc rất lươn lẹo và xảo trá, làm cho nhiều người khó nhận thực ý đồ của Trung Quốc. Một ví dụ cụ thể gần đây nhất là, theo một bài báo của tờ New York Times ngày 15 tháng 12, thì cùng ngày bộ Quốc Phòng Trung Quốc đã ra một thông cáo thừa nhận là đã bố trí vũ khí trên các đảo nhân tạo. Nhưng thông cáo này so sánh những vũ khí đó như những chiếc “ná bắn đá” để tự vệ.Vũ khí Trung Quốc tại Trường Sa đe dọa Việt NamTrong bối cảnh đó Việt Nam là một nước hiếm hoi đã rất cảnh giác trước ý đồ của Trung Quốc và đã nhanh chóng lên tiếng phản đối mạnh mẽ hành động được phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Việt Nam ngày 16/12 đánh giá là “đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông”....”(ngưng trích)Hôm Thứ Hai, chính thức, Donald Trump có hơn 270 phiếu cử tri đoàn, tổng cộng 304 phiếu, nghĩa là Trump là Tổng Thống sau Obama.Hy vọng Trump giúp ASEAN cản bước TQ được chăng?Đành chờ xem vậy. Nếu Trump đón tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma và sẽ thăm Hà Nội trong năm 2017, chúng ta hy vọng Trump có dư sức cứng rắn để đẩy lùi TQ ở Biển Đông.Một cú điện thoạị với Đài Loan cho hy vọng rằng Trump không mềm yếu tí nào. Và hy vọng như thế.