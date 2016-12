GDP 2017 Của TQ Sẽ Dưới 6.5% Tiền Hạ Giá, Kinh Tế Bất Trắc

BEIJING - Tiếp theo hàng loạt thông tin sáng sủa về khả năng chấm dứt đình đốn kinh tế, Viện khoa học xã hội (CASS), là định chế nghiên cứu của nhà nước Trung Cộng, tiên đoán GDP 2017 là 6.5% và tỉ gía của tiền yuan tiếp tục giảm so với tiền MK.Tuy nhiên, nội dung của biên bản của CASS, phổ biến qua trang mạng chính thức, báo động về áp lực sa sút tiếp diễn. CASS cũng tiên đoán hối suất của yuan so với MK còn giảm thêm từ 3% đến 5%.Trong buổi họp báo hàng năm của CASS đuợc tổ chức hôm Thứ Hai với sự hiện diện của chủ tịch Xi Jinping, các viên chức cao cấp hưá giải quyết các nan đề gây đình đốn, nhắm các doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ và tình trạng đầu cơ trên thị trường địa ốc.Trong 9 tháng đầu năm, tỉ lệ tăng trưởng GDP của nền kinh tế lớn hạng nhì thế giới đuợc tính là 6.7%, là yếu nhất từ khủng hoảng tài chính 2008.Chỉ tiêu hiện nay, giữa 6.5% và 7%, là thấp nhất từ 1990.Theo luợng định của CASS, 5, 6 yếu tố giúp kinh tế Hoa Lục theo đuổi chỉ tiêu là: ổn định trong sức mua của dân chúng, đầu tư nhà đất tăng, và công chi dành cho hạ tầng cơ sở đang là cao. Nhập cảng và xuất cảng năm nay đều giảm, lần luợt ở mức 9.5% và 7.2% so với năm 2015.Giới lãnh đạo Beijing đang chuyển hoá nền kinh tế lệ thuộc xuất cảng, và thấy tiến trình này là chông gai trong khi CASS phỏng đoán sức mua trong nước giảm.Qua năm 2017, kinh tế Trung Cộng đối diện bất trắc khi TT đắc cử Donald Trump vào Bạch Ốc làm việc – ông Trump từng tố cáo Beijing dùng thủ thuật tài chính để hạ hối suất tiền yuan, để cạnh tranh không công bằng, sẽ bị Hoa Kỳ phạt bằng thuế suất nhập cảng tăng.