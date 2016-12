Syria: Aleppo Di Tản Tái Tục, Còn 40,000 Dân Với Loạn Quân

DAMASCUS - Viên chức địa phương và các nhà tranh đấu cùng báo tin: di tản đã tái tục tại Aleppo – 1 đoàn 20 xe bus đã rời Aleppo trong khi hàng trăm thường dân từ giã các khu phố bị quân nổi dậy bao vây trong khi HĐ Bảo An chuẩn bị 1 nghị quyết về giám sát di tản.Bác sĩ Ahmad Dbis dẫn đầu nhóm bác sĩ và y tá hỗ trợ di tản cho hay khoảng 20 xe bus đã đến điểm hẹn để đón từ 1200 đến 1300 người đói khát, gồm 1 số trẻ em ho vì lạnh. Tin của cơ quan bảo trợ nhi đồng UNICEF ghi 47 trẻ em từ 1 cô nhi viện ở khu đông Aleppo đã đuợc đưa tới nơi an toàn.Nhóm theo dõi nhân quyền Syria (SOHR) xác nhận việc di tản đang diễn ra, với hàng trăm người đuợc đưa ra khỏi các làng thân Assad là Foua và Kfarya.Đài truyền hình chính phủ loan báo 10 xe bus đã từ Idlib đến Aleppo. LHQ ước luợng còn 40,000 thường dân tại các khu phố do quân nổi dạy chiếm giữ ở khu đông thành phố. ĐS Samantha Powers là đại diện Hoa Kỳ tại LHQ cho hay nghị quyết huy động 1 đoàn quan sát viên 100 thành viên giám sát tiến trình di tản cũng gồm các điều khoản bảo đảm an toàn và tiếp cận cứu trợ nhân đạo cho số dân chọn ở lại.Tại Istanbul hôm Thứ Hai, ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố: các bộ trưởng ngoại giao, bộ trưởng quốc phòng của Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ họp trong ngày Thứ Ba tại Moscow để thảo luận tương lai của Aleppo và Syria.Tin mới nhận sáng Thứ Hai cho hay HĐ Bảo An bỏ phiếu đồng thanh chấp thuận đề nghị nhanh chóng huy động đoàn giám sát ngưng bắn tới Aleppo và báo cáo số phận của số thường dân ở lại các khu vực bị vây hãm. Nghị quyết do Pháp soạn thảo đuợc biểu quyết tán thành là lần đầu tiên HĐ Bảo An nhất trí với khủng hoảng tại Syria.