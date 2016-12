Phúc Trình RWB Cuối Năm: Số Nhà Báo Bị Giam Tăng

NEW YORK - Tử vong của phóng viên giảm trong năm 2016 nhưng số nhà báo bị cầm tù tăng, theo phúc trình cuối năm của “Phóng Viên Không Biên Giới - RWB” cũng mô tả Thổ Nhĩ Kỳ là nhà tù lớn nhất với giới truyền thông chuyên nghiệp.Số phóng viên thiệt mạng hay mất tích trong lúc hành nghề 12 tháng qua là 74 – 1 phần lý do giảm là nhà báo tránh các xứ sở nguy hiểm.Syria là đất nước chết chóc nhất, sau lần luợt là Afghanistan, Mexico, Iraq, Yemen. 110 nhà báo chết trong năm qua, gồm 67 người mất mạng trong lúc hành nghề.Thông báo đầu tháng này của RWB ghi: 348 phóng viên đang bị giam giữ, tăng 6% so với năm trước.