Triển Lãm Nhiếp Ảnh NAGPC Thành Công Lớn

Hình ảnh trong buổi triển lãm nhiếp ảnh.

WESTMINSTER (VB) -- Bạn là người ưa thích nghệ thuật nhiếp aảh, và muốn đi du lịch tới những nơi có cảnh đẹp để ghi lại những khoảng khắc hy hữu của thiên nhiên?Ban Field Trip của Câu Lạc Bộ Nhiếp Ảnh Gia NAG (NAGPC) có thể hướng dẫn bạn tới những cảnh đẹp nhiều nơi trên thế giới.Đốc Nguyễn, Hội Trưởng NAGPC, và Phạm Châu, Trưởng Ban Field Trip của NAGPC, hôm Thứ Bảy 17/12/2016 đã nói về những chuyến đi chụp ảnh gần và xa của các hội viên do NAGPC thực hiện -- từ những nơi gần như trong tiểu bang California, tới xa như các tiểu bang Miền Đông, Miền Trung Tây, và nhiều nước Châu Âu, kể cả tại Việt Nam.Năm 2017 dự kiến sẽ có vài chuyến đi xa chụp ảnh ở các tiểu bang xa, đang xem xét có thể là ở West Vieginia, Vermont, Utah, New Hampshire...Đó là những cuôc du lịch hứng thú, đầy nghệ thuật, và rẻ tiền vì đi chung trong nhóm NAGPC.Triển lãm Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật của Câu Lạc Bộ Nhiếp Ảnh Gia NAG (NAGPC) tại hội trường Việt Báo thứ bảy và chủ nhật 17-18 tháng 12 đã thành công lớn...Người sáng lập và là Hội Trưởng đâ tiên của NAGPC là Hồ Đăng, bây giờ là cố vấn hội.Cô MC Như Loan cho biết chỉ còn 10 tuần lễ nữa là NAGPC tròn 5 tuổi, và đã mời chị Giang (phu nhân của anh Phạm Châu) và chị Lệ (phu nhân của anh Đốc Nguyễn) lên để hội tặng hoa và cảm ơn, vì nếu không có hỗ trợ của hai chị, những chuyến đi xa chụp ảnh của NAGPC khó thực hiện được.Ban Trị Sự NAGPC cũng được mời lên cảm ơn -- trong đó có các nhiếp ảnh Nguyễn Cơ, Phát Bùi (trùng tên, không phải là nghị viên Phát Bùi).Đặc biệt, đoàn lân Kim Giám Hộ của chị Đào Kim Anh đã tưng bừng khhai mạc bu6i triên lãm nhiêp ảnh...Sau đây là Thư Cảm Ơn của anh Đốc Nguyễn:“Thư cám ơnThân chào các bạn,Cuộc triển lãm của Câu Lạc Bộ Nhiếp Ảnh Gia NAGPC trong hai ngày 17-18 tháng 12 tại phòng sinh hoạt Việt Báo đã thành công hơn cả mong đợi, đó là nhờ vào sự đóng góp của nhiều người, mà ban tổ chức chúng tôi không thể nào mà không bày tỏ sự biết ơn chân tình của chúng tôi đến:1)- Tất cả các tác giả đã tham dự triển lãm những tác phẩm vô cùng giá trị, đẹp và rất ấn tượng cho khách thưởng lãm, có người đã đến xem rồi nhưng quá thích thú lại rủ bạn bè đến xem lần thứ hai còn tìm hiểu cặn kẽ đến từng tác phẩm đó là: Phạm Châu, Sue Công, Trường An, Peter Đặng, Thomas Ninh, Cơ Nguyễn, Thao Đỗ, Đỗ Quang Hiển, Lan Orchid, Mai Nguyễn, Trịnh Phong, Như Loan, Bửu Nguyễn, Thomas Hà, Khánh Hoàng, Nguyễn Minh, Lệ Chi Bùi, Trần Quang Hưng, Hồ Đăng.2)- Cô Kim Anh Đào hỗ trợ đoàn Lân Kim Giám Hộ chào mừng lễ khai mạc triển lãm với tiết mục rất đặc sắc lần đầu tiên biểu diễn tại quận Cam với sự góp ý của nhà phong thủy Thiên Đức: Chúc mừng với bữa tiệc NGŨ ĐẠI KIẾT mang ý nghĩa cầu chúc đại may mắn đến cho mọi người.- May mắn về sức khỏe, hưởng thọ, không đau ốm bệnh tật.- May mắn trong hạnh phúc gia đình, cha mẹ, vợ chồng và con cái- May mắn về tài lộc, tiền bạc hanh thông.- May mắn trong quan hệ xã hội, mọi người vui vẽ bình an- May mắn trong công việc làm ăn, phát triển tương lai.3)- Cô Hoàng Lê Uyên đã hỗ trợ ba bình hoa Xuân nhiều màu sắc rực rỡ với mong ước mang mùa xuân đến sớm cho mọi người.4)- Đại gia đình anh chị Kiệt Yến và bạn bè đã hỗ trợ một chương trình văn nghệ vui tươi, đầm ấm và hay đến nỗi khách thưởng lãm lưu luyến cho đến bài hát chia tay mà khách vẫn ở lại gởi lời mong ước hẹn tái ngộ trong năm tới.5)- Anh Trịnh Phong người đã truyền cảm hứng của mình qua những kinh nghiệm chỉnh sửa photoshop đến với bạn bè, thân hữu, đã gây nên một sự náo nức của người tham dự mong muốn có cơ hội tìm hiểu thêm photoshop chuyên sâu cho nghề chơi nhiếp ảnh.6)- Anh Thiên A. Pham đã hấp dẫn mọi người trong phần trình bày những bước cơ bản của người chơi ảnh tịnh nghệ thuật sang ảnh động (Video), hấp dẫn đến nổi nhiều người rất muốn ghi danh tại chỗ tiếp tục tìm hiểu thêm bộ môn này, vì thế anh Thiên đã phải hứa sẽ cố gắng tổ chức một khóa quay và dựng phim trong 16 tuần vào những ngày cuối tuần trong mùa hè 2017 dạy bằng tiếng Việt (thay vì tiếng Anh) tại trường GoldenWest College. Đây là lần đầu một lớp học bằng tiếng Việt được tổ chức tại ngôi trường này qua bộ môn điện ảnh.Lớp học chỉ nhận từ 26-28 người (vì số học viên hạn chế cho mỗi người mỗi máy tại phòng học, ai muốn theo bộ môn Video nên ghi danh với anh Đốc Nguyễn để giữ chỗ trước). Sau khóa học sẽ trở thành những người chơi video chuyên nghiệp.6)- Và cuối cùng buổi triển lãm cũng sẽ không thể thành công nếu không có những người âm thầm hổ trợ chúng tôi bằng tài lực và vật lực bao gồm những anh chị em đã đóng góp trong hai lần đi Oregon và ngay trong buổi triển lãm này như sau: Anh Khánh Hoàng, Thomas Hà, Steven, chị Lệ Chi, Dung, Tina Le. Tammy, Phước Huynh, William Hoàng, Đệ Vũ, Bích, Lan Orchid, Chị Mai, Kiệt Lê, Bung Thái, Thomas Ninh, Trịnh Phong, Thanh Thảo, anh Cung, Tý Phan. Trung Thái7) Về phía truyền thông báo chí, đặc biệt chúng tôi xin ơn anh Phan Tấn Hải Việt Báo đã hỗ trợ và tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi cho chúng tôi tổ chức cuộc triển lãm nói trên. Ngoài ra còn có Nhà báo Thanh Phong báo Viễn Đông, phóng viên Vy Tuấn báo SaigonTimes, Người Việt, đài ruyền hình SBTN, SAIGON TV, SET đã hỗ trợ chúng tôi thông tin và phóng sự triển lãm Nhiếp ảnh nghệ thuật kịp thời đến với bạn đọc và khách tham quan triển lãm.Cuối cùng chúng tôi cũng không quên cám ơn tất cả khách tham quan triển lãm, những người đến trễ, và những bạn mong muốn đến nhưng quá bận rộn không thể đến được đã gởi lời khen khích lệ rất nhiều mà trong khuôn khổ lá thư chúng tôi không thể nêu tên hết mọi người. Chúng tôi chỉ xin hứa một lời là sẽ làm tốt hơn trong tương lai để cống hiến cho đời, cho cộng đồng những nụ cười tươi vui tinh thần trong hương sắc văn hóa nghệ thuật.Một lần nữa xin cám ơn tất cả mọi người,Chào thân,TM Câu Lạc Bộ Nhiếp Ảnh NAGPCHội trưởng,Đốc Nguyễn”Qúy đồng hương muốn tham gia sinh hoạt Câu Lạc Bộ Nhiếp Ảnh NAGPC xin liên lạc: Đốc Nguyễn (714) 381-1866, Phạm Châu (909) 560-1460, Cô Như Loan (714) 624-3011.