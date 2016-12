Hội Thánh Phúc Âm Si-Ôn Zion Gospel Church Tổ Chức Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 2016 Dâng Lời Cầu Nguyện

Trong Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh.

Westminster (Bình Sa) - - Vào lúc 6 giờ 30 tối Thứ Bảy ngày 17 tháng 12 năm 2016, tại Nhà Thờ Hội Thánh Phúc Âm Si-on Zion Gospel Church tọa lạc số 14642 Bushard St, Thành Phố Westminster CA 92683, điện thọai (562) 833-9622 đã long trọng tổ chức Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 2016.Tham dự đêm Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 2016 có quý Mục Sư Cao Tiến Dũng, Mục Sư Cao Tấn Phát, Mục Sư Lê Hữu Đức, Mục Sư Võ Xuân Sinh Mục Sư David Đoàn và khoảng 150 tín hữu, thân hữu trong đại gia đình Hội Thánh Phúc Âm Si-on Zion Gospel Church.Mở đầu chương trình với phần tạ ơn Đức Chúa Trời về sự ban cho của Ngài không xiết kể. Sau đó là nhạc khai mạc do Ban nhạc thờ phượng phụ trách.Tiếp theo lời chào mừng và cảm ơn của Mục Sư Cao Tiến Dũng, trong lời chào mừng MS. chúc cho mọi người một Mùa Giáng Sinh An Bình Hạnh Phúc. Tiếp theo Mục Sư Cao Tấn Phát lên cùng mọi người cầu nguyện khai lễ.Sau đó Ban Thờ Phượng Hội Thánh Si-Ôn đồng ca bài “ Nô-el Về” và “Mùa Đông An Vui”.Tiếp theo bản “Giê-su Hạ Sinh” do Văn Thảo hát.Kế đến bản “Kíp Đến Tôn Thờ - Em-Ma-Nu-Ên” do The Rock trình diễn,“Mari Có Biết” do Micah Ho và Grace Do, “Nếu Ngài Không Giáng Thế” do Mục Sư Võ Xuân Sinh trình diễn, “Đêm Yên Lặng” do Ban hát Thanh Niên, “Phước Cho Nhân Loại” do Ban nhạc Nhi Đồng đồng ca. “Đêm Thánh” do Mục Sư David Đoàn hát, “Cứu Chúa Hạ Sinh” do Kelly và Katie Lê hát, “Nguyện Cầu” do Thái Bảo hát, Ban hát Nhi Đồng qua hai bài hát “Cảm Ơn Ngài Đã Ban Con Một Của Ngài” và “Một Đêm Diệu Kỳ,” “Ánh Sao Đêm Huyền Diệu” do Jenny Phan hát, Đặc biết với vở kịch “ Không Phải Một Em Bé Thông Thường” do Thanh Diệp và Katie Lê trình diễn, “Ba Vua Hành Khúc” do Hòa Quan hát, “Tìm Lại Vì Sao Xưa” do Ông, Bà Mục Sư Cao Tến Dũng hát, “Sứ Điệp Giáng Sinh” do Mục Sư Cao Tiến Dũng hát, “Dù Con Ra Sao Chúa Vẫn Yêu” do Vân Quỳnh hát.Sau cùng Mục Sư Lê Hữu Đức lên Dâng Lời Cầu Nguyện.Sau lời cầu nguyện tiệc Giáng Sinh bắt đầu mọi người cùng thưởng thức các món ăn cùng tâm tình giữa quý Mục Sư và hội chúng trong không khí thân mật của đại gia đình Hội Thánh cùng chung một niềm tin thờ phượng Đức Chúa Trời.Tiếp xúc với Mục Sư Quản Nhiệm Cao Tiến Dũng được ông cho biết, ngoài việc hướng dẫn thờ phượng Chúa, Hội Thánh còn giúp cho những người mới tham gia sinh hoạt Hội Thánh, những đồng hương gặp khó khăn, những người mới đến Hoa Kỳ...Mục Sư Cao Tiến Dũng đã phục vụ Chúa nhiều nơi trong 20 năm qua, sinh ra trong một gia đình có Thân Phụ là Mục Sư Cao Tấn Phát và 3 người em của ông cũng là Mục Sư.Hội Thánh Phúc Âm Si-Ôn Zion Gospel Church sinh hoạt như một đại gia đình, mọi người tứ lớn đến nhỏ có một sự liên hệ mật thiết, hết lòng giúp đở nhau qua mọi khía cạnh trong đời sống, chia xẻ những khó khăn và nhất là công việc thờ phượng Chúa hằng ngày.Chương trình sinh họat của Hội Thánh Phúc Âm Little Saigon như sau:- Nhóm thờ phượng vào mỗi chiều Chúa Nhật vào lúc 3 giờ.- Nhóm cầu nguyện và học Kinh Thánh (tiếng Việt) vào mỗi tối Thứ Năm lúc 7 giờ.- Thanh Niên học Kinh Thánh tại gia (tiếng Anh) vào tối Thứ Sáu lúc 7 giờ 30.Mọi chi tiết liên lạc về Hội Thánh: Mục Sư Cao Tiến Dũng: (562) 833-9622.