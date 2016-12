1 Ủy Ban Hạ Viện Mỹ Ra Dự Luật Cắt Tiền An Sinh Xã Hội; Từ Tháng 12, 2018 Xóa Tiền Điều Chỉnh Đắt Đỏ, Sức Mua Giảm 27%

Nếu lạm phát trung bình 3% một năm, là con số rất khiêm tốn theo tiêu chuẩn lịch sử, thì bạn sẽ mất tới 27% sức mua sắm của bạn trong một thập niên.Sam Johnson, chủ tịch tiểu ủy ban An Sinh Xã Hội của Ủy Ban Phương Tiện và Tiện Ích Hạ Viện, vừa mới đệ trình dự luật bắt đầu cắt giảm An Sinh Xã Hội đối với giới giàu, trung lưu và có vẻ như với cả giới nghèo, bắt đầu ứng dụng vào đầu năm 2018.Sử dụng các nghi thức xoay vòng tiêu chuẩn, dự luật cắt giảm An Sinh Xã Hội được gọi là dự luật “tiết kiệm,” và các biện pháp tấn công mạnh nhất bị che khuất bằng việc dùng biệt ngữ pha trộn giai cấp, sự lẫn lộn và mất hướng.Khối Cộng Hòa tại Hạ Viện vừa đưa ra phát thảo của họ đối với An Sinh Xã Hội, và họ sẽ cắt giảm thật nhiều. Tới nay, những cắt giảm nặng sẽ là đối với những người giàu có về hưu. Nhưng giới trung lưu và người nghèo thì sẽ không được tha.Điều này sẽ có nghĩa gì với bạn?Theo các tính toán được thực hiện bởi kế toán trưởng của Sở An Sinh Xã Hội, đề nghị chính nằm trong Số 5 trong danh sách 15 số. Nó sẽ cắt bỏ những điều chỉnh chi phí đời sống trong tương lai (COLAs) đối với những người về hưu vào mỗi năm, bắt đầu vào đầu tháng 12 năm 2018.