Nghèo Nhất Nước Mỹ: Detroit; Nghèo Nhất Cali: Fresno

Đói, nghèo và vô gia cư đang xâm nhập vào mọi quốc gia – ngay cả những cường quốc giàu mạnh nhất. Theo Feeding America, tình trạng không an toàn thực phẩm đang gây tai họa mọi quận hạt tại Hoa Kỳ, với hơn 48 triệu người không thể tiếp cận với thực phẩm đầy đủ.Khoảng 43.1 triệu người, hay 13.5% dân số, sống trong nghèo đói. Trong số những chủ hộ gia đình trong loại đó, thì 10.4 triệu được xem là “có thu hoạch cực kỳ thấp,” có nghĩa là họ có mức lương 30% so với mức lương trung bình hay ít hơn trong khu vực. Nhưng sự thiếu hụt của 7.2 triệu nhà vừa túi tiền buộc 75% nhóm người này chọn giữa việc mua nhà và chi tiêu cho những nhu cầu căn bản khác, gồm điện gas nước, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe.Trong chuyện thiếu nhà vừa túi tiền hay chỗ ở được cung cấp bởi thân nhân hay bạn bè, nhiều người phải ngủ ngoài đường hay những trại tạm trú. Một phúc trình được phổ biến bởi the National Alliance to End Homelessness cho thấy rằng gần 565,000 người – nhiều người trong đó là trẻ em – là người vô gia cư ở một thời điểm nào đó trong tháng 1 năm 2015.Trong một phúc trình, các nhà phân tích của WalletHub so sánh 150 thành phố Hoa Kỳ đông dân nhất dựa trên 21 chỉ số chính của bất lợi kinh tế, như trẻ em nghèo, không an toàn thực phẩm và tỉ lệ không bảo hiểm sức khỏe. Sau đây là 10 thành phố đứng đầu nghèo nhất nước.1- Detroit, Mich.2- Brownsville, Texas3- Memphis, Tenn.4- Atlanta, Ga.5- Cleveland, Ohio6- Philadelphia, Pa.7- Jackson, Miss.8- Birmingham, Ala.9- New Orleans, La.10- Fresno, Calif.