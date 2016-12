Xin trân trọng giới thiệu Buổi hòa nhạc On Life



Lúc còn đi học, chúng tôi có đọc Sự Tích Quán Âm Thị Kính do Thiền sư Thích Nhất Hạnh viết được NXB Lá Bối xuất bản. Những tài sản văn hóa đặc thù của người Việt Nam vẫn là suối nguồn đạo đức và tâm linh cho nhiều người con Việt. Những năm trước, giáo sư tiến sỹ PQ Phan (Phan Quang Phục), trường đại học Indiana, đã dàn dựng và giới thiệu sự tích này rất quy mô trên sân khấu lớn ở Hoa Kỳ qua tên gọi Câu Chuyện Bà Thị Kính (The Tale of Lady Thị Kính) vào năm 2014 . Kể từ đó chúng tôi ngưỡng mộ và quý mến người giáo sư nhạc sỹ tài hoa này.

Ông vốn là một nhạc sĩ sáng tác nhạc cổ điển đương đại (contemporary classical music) có tâm có tầm. Những s áng tác của ông đã được nhiều giàn nhạc nổi tiếng mời ông biên soạn và được trình tấu tại nhiều nơi trên thế giới. Chúng tôi được biết tiến sỹ PQ Phan (Phan Quang Phục) đã từng dạy nhạc tại University of Illinois ở Urbana-Champaign, Cleveland State University, và hiện là giáo sư / full professor ngành sáng tác tại trường nhạc Jacobs School of Music, Indiana University, ở thành phố Bloomington, tiểu bang Indiana. Nhưng có lẽ khi gặp ông và trò chuyện tại c uộc Triển lãm VASCAM: Thiên nhiên và Chúng ta - công trình nghệ thuật của Trinh Mai & Ann Phong (VASCAM Exhibition: Nature and Us - Art works by Trinh Mai & Ann Phong), thì mới hiểu cái tâm trong sáng, thuần Việt, và rộng lượng của người. Vì thế, hôm nay chúng tôi biết VASCAM ( một tổ chức hoạt động nghệ thuật không lợi nhuận) dành một chương trình nhạc đặc sắc, quy mô, kỹ lưỡng đầy nghệ thuật, nên chúng tôi cũng như những người bạn làm văn hoá, văn học nghệ thuật, xin được trân trọng giới thiệu Buổi hòa nhạc On Life với sự tham gia của 40 nghệ sĩ chuyên nghiệp, cùng với ngôn ngữ âm nhạc hiện đại của Cung Tiến, Tôn Thất Tiết, và trích đoạn trong vở opera Câu Chuyện Bà Thị Kính của giáo sư P.Q. Phan. Xin quý vị tìm hiểu thêm tin tức và phần giới thiệu ở dưới do ban tổ chức gởi. Buổi hòa nhạc On Life

Chủ Nhật 26 Tháng 3 Năm 2017 ǀ 4:00 Chiều

MUSCO CENTER FOR THE ARTS ǀ ORANGE, CA 92866





VASCAM-Vietnamese American Society for Creative Arts and Music ( www.vascam.org ) là một tổ chức hoạt động nghệ thuật không lợi nhuận. Vào mùa Xuân năm 2017, VASCAM có dịp tham gia vào Mùa Khai Trương Phòng Hòa Nhạc MUSCO tại Trung Tâm Nghệ Thuật MUSCO Center for the Arts, thành phố Orange, bang California. Tại đây, VASCAM tổ chức một chương trình nhạc quy mô, kỹ lưỡng, một production mang tính nghệ thuật vì tương lai: ON LIFE . Chương trình của ON LIFE đa dạng, bao gồm những bài hát nghệ thuật, nhạc giao hưởng, và nhạc opera.

Production này của VASCAM nhắm vào nghệ thuật âm nhạc cao phối hợp nhiều ngành, đồng thời mang ý hướng nối kết cộng đồng và khán giả. Đây là loại production được thực hiện lần đầu trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Production này của VASCAM nêu bật âm nhạc hàn lâm của người Mỹ gốc Việt và người Việt ở nước ngoài: Cung Tiến, Tôn Thất Tiết, P.Q. Phan. ON LIFE chủ tâm liên kết với nhóm nhạc cộng đồng không lợi nhuận Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi, các họa sĩ, ca sĩ và nhạc sĩ có tiếng trong cộng đồng: Ann Phong, Trinh Mai, Bích Vân, Teresa Mai, Hải Hoàng Nguyễn, Bảo Thi Nguyễn, Cơ Bội Nguyễn. ON LIFE là một ý tưởng nghệ thuật với tầm nhìn xa. Nó phản ánh, đề cao, khơi gợi và phục vụ giá trị của cộng đồng và xã hội của chúng ta. Đồng thời với việc theo đuổi nghệ thuật cao, ON LIFE cũng muốn đem lại niềm tự hào trong việc tham gia của cộng đồng cho một lý tưởng tốt đẹp của xã hội.





Production ON LIFE có sự tham gia của 40 nghệ sĩ chuyên nghiệp: 7 soloists, dàn nhạc 10 người với nhạc trưởng, Ngàn Khơi Chorus 18 người, 2 họa sĩ, 3 nhà soạn nhạc, và 7 người tổ chức hoạt động không ngừng phía sau sân khấu. Sự kiện này được trình diễn trước lượng khán giả lên tới 1.200 người. Xem chi tiết về ON LIFE và mua vé ở link sau: http://muscocenter.org/event/on-life/





On Life miêu tả cảm xúc đời thường—buồn, vui, nhung nhớ, cô đơn, hân hoan. Có lẽ người Việt Nam ở Mỹ trải nghiệm cảm xúc này mạnh mẽ hơn vì chúng ta phải đối mặt với vấn đề đa văn hóa và hai bản thể trong con người mình, và bị giằng xé giữa truyền thống và thời đại. On Life được diễn giải qua ngôn ngữ âm nhạc hiện đại của Cung Tiến, Tôn Thất Tiết, và trích đoạn trong vở opera Câu Chuyện Bà Thị Kính của P.Q. Phan.





Vài nét về nhà soạn nhạc Phan Quang Phục (P.Q. Phan)



Giáo sư nhạc sĩ P.Q. Phan (Phan Quang Phục) sinh tại Việt Nam năm 1962, là một nhạc sĩ sáng tác nhạc cổ điển đương đại (contemporary classical music) có vở grand opera lớn đầu tiên về đề tài văn hóa Việt Nam được dàn dựng quy mô trên sân khấu lớn ở Mỹ, Câu Chuyện Bà Thị Kính . Trong lúc đang học về kiến trúc năm 1978, ông bỗng chú ý đến âm nhạc. Trước đó vài năm ông đã tự học chơi dương cầm, sáng tác và hòa âm. Năm 1982, ông tới Mỹ và quyết định chuyển sang học nhạc chính thức. Ông tốt nghiệp bằng cử nhân âm nhạc (Bachelor of Music) tại đại học University of Southern California năm 1987, bằng cao học âm nhạc (Master of Music) năm 1989 và bằng tiến sĩ âm nhạc (Doctor of Musical Arts) năm 1993 tại đại học University of Michigan.

Sáng tác của ông đã được trình tấu tại Mỹ, Canada, Mexico, nhiều nước Âu Châu, Do Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc, Tân Tây Lan, Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Đại Hàn và Nhật Bản. Những giàn nhạc nổi tiếng đã chơi nhạc của ông: Kronos Quartet, BBC Scottish Symphony Orchestra, Radio France, Ensemble Moderne, Cincinnati Orchestra, Seattle Symphony Orchestra, American Composers Orchestra, St. Louis Orchestra - Chamber Group, the Cleveland Chamber Symphony, Charleston Symphony, Greater East Lansing Symphony, Sinfonia da Camera, Pittsburgh New Music Ensemble, và Society for New Music.

Nhiều giàn nhạc nổi tiếng đã đặt ông soạn nhạc: Kronos Quartet, American Composers Orchestra, Cleveland Chamber Symphony, Greater East Lansing Symphony, Obscura Trio, Ensemble Alternance de Paris, Core Ensemble, Pittsburgh New Music Ensemble...

Ông đã liên tiếp nhận nhiều giải thưởng âm nhạc giá trị: Rome Prize, Rockefeller Foundation Grant, Meet the Composers: Music Alive Residency Award with the American Composers Orchestra, ASCAP Standard Awards, Ohio Arts Council Individual Artist Fellowships, Charles Ives Center for American Music, the Concordia Orchestra, và được mời đến MacDowell Colony để sáng tác. Ông cũng được mời làm soạn nhạc gia tại nhiều đại hội âm nhạc lớn trên thế giới.

Những bản nhạc được thu âm cũng như đĩa nhạc của ông gồm có: Tragedy at the Opera (”Kronos Quartet: 25 Years”, Nonesuch 19504), Nights of Memory for solo guitar (Michael McCormick, Plaxton - CD001, L.A., 1992), “Banana Trumpet Games” (gồm những bài Unexpected Desire, Banana Trumpets Games, My Language, Rough Trax, Beyond the Mountains, và Rock Blood). Đĩa nhạc phát hành năm 2012 của ông “ From Perseus Cluster” bao gồm các bài: AC/DC, Movement, From Perseus Cluster, Kaleidosonicon.