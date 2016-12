TƯƠNG QUAN GIỮA OBAMA-PUTIN VÀ TRUMP

QUA VỤ VIỆC TIN TẶC NGA XÂM NHÂP THÔNG TIN BẦU CỬ MỸ



Đào Như



Chiều 16-12-2016, nhân dịp đọc diễn từ cuối năm cùng với các giới báo chí, các cơ quan truyền thông và người dân Mỹ, Tổng thống Obama đề cập đến 2 vấn đề lớn: Chiến tranh ở Syria và nạn tin tặc Nga tấn công thông tin bầu cử của Đảng Dân Chủ Mỹ.

Tổng thống Barack Obama đã lên tiếng thống trách Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xâm nhâp những thông tin của đảng Dân Chủ về cuộc tranh cử tổng thống Mỹ trong những tháng vừa qua. Với những dữ kiện chính xác được cung cấp tứ hai tổ chức bảo vệ an ninh của Mỹ là FBI và CIA, Tổng thống Obama đoan chắc rằng ở Nga bất cứ những hành đen tối như thế nầy lúc nào cũng Putin nhúng tay vào. Theo báo cáo của FBI và CIA đích thân Putin đã điều khiển-directed-việc xâm nhập trái quấy nghiêm trọng này. Hôm đầu tháng 12, Tổng thống Obama tỏ ra cho thiên hạ thấy ông vô cùng giân dữ và ông cảm thấy cần phải hành động mạnh chống lại Putin. Điều này làm cho thế giới lo âu.



Dĩ nhiên về phía Nga họ luôn luôn bác bỏ luận điệu này của Mỹ. Nga còn tố cáo Trung Quốc mới là quốc gia có nhiều tổ chức tin tặc nhiều hơn họ nhiều. Người phát ngôn điện Kremlin hôm 15-12 cho rằng sự cáo buộc của Bạch ốc đối với Tổng thống Putin của họ là sỗ sàng! Ngay cả Putin miệng thì cứ leo lẻo và cho rằng kết luận của FBI và CIA là vô căn cứ, không có cơ sở.

Còn phần bà Hillary Clinton lúc nào cũng ấm ức qui trách nhiệm cho Nga và FBI trong việc bà thất cử vừa rồi…Tổng thống Obama cũng cảm thông hoàn cảnh éo le này của bà.



Donald Trump cho việc tố cáo tin tặc Putin là vô căn cứ. Nếu biết rõ tin tặc Nga xâm nhập thông tin bầu cử Mỹ từ nhiều tháng trước, tại sao đảng Dân Chủ không chịu tố cáo vào lúc ấy, phải đợi ông ta đắc cử Tổng Thống, đảng Dân Chủ mới tố cáo Nga? Mặc dầu lập luận của Trump có phần chủ quan nhưng xem chừng ông rất có lý trong trường hợp và vị thế của ông.

Trong thực tế ai cũng biết giữa Hoa Kỳ và Nga không có thỏa thuận nào cấm không được tiến hành hoạt động thâm nhập thông tin tình báo của nhau. Nga có quyền do thám Mỹ và Mỹ có quyền do thám Nga. Đồng thời các cơ quan an ninh của cả hai bên cũng có quyền làm tất cả những gì có thể để ngăn chận và phòng chống tin tặc.



Dĩ nhiên trước khi đọc bài diễn văn cuối năm hôm 16 tháng 12, Tổng thống Obama đã nắm rõ nguyên tắc này. Do vậy, cuối bài diễn văn ông tuyên bố ông sẽ yêu cấu Tổng Thống Nga, ông Putin, hãy bỏ và thôi không xâm nhập vào thông tin của Mỹ. I’ll call Putin to cut it out. Giới báo chí và truyền thông cảm thấy nhẹ nhỏm như vừa vứt đi nỗi lo sợ rằng những va chạm giữ Mỹ và Nga về vấn đề tin tặc sẽ bùng nổ to. Họ rất mừng khi Tổng thống Obama giơ cao mà đánh nhẹ. Đây là thái độ của một nhà lãnh đạo lão thành. Thế giới hôm nay tránh nhất là thái độ gây hấn hung hãn liều mạng theo kiểu Trung Quốc, có thể gây hiểu lầm và có hành đông bất cập gây tai hại cho nền hòa bình thế giới.



Thật là tế nhị khi ông Obama tuyên bố sau bài diễn văn là ông sẽ yêu cầu Tông thống vừa đắc cử Donald Trump sẽ có buổi điện đàm với Tổng thống Nga, Putin, và thuyết phục ông này hãy từ bỏ và thôi sử dụng tin tặc xâm nhập thông tin của nhau. Để lời đề nghị của mình có hiệu năng, Tổng thống Obama bèn hạ thấp sự va chạm giữa Bạch cung và Donald Trump về việu bầu cử vừa rồi, ông xem cuộc kiểm phiếu phổ thông trong ba tiểu bang Wisconsin, Michigan và Pensylvania là không hợp lệ không coi trọng truyền thống dân chủ của Mỹ. Nghĩa là Tổng thống Obama nhìn nhận sự đắc cử của Đoanald Trump là việc đã rồi!



Trước thái độ này của TT Obama, chắc chắn người hùng Donald Trump khó mà từ chối lời đề nghị của Tổng thống Obama. Nếu Donald Trump sẵn sàng nói chuyện với Putin, thì chắc nhà lãnh đạo Nga hợp tác với Donald Trump. Đây là cơ hội vàng để cho Putin lên mặt với dân Nga là được Tổng thống tân cử của Mỹ đích thân yêu cầu ông không dùng tin tặc xâm nhập thông tin của Mỹ.

Thật là lý thú thế giới hôm nay nói chung và hai dân tộc Nga Mỹ nói riêng, đang đối diện với ba người hùng của họ: Vladimir Putin là một gian hùng- Donald Trump là một anh hùng còn Barack Obama là một trầm hùng, người có thể giải quyết mọi tranh chấp trên thế giới qua đường lối hòa đàm tránh được cuộc mọi cuộc xung đột vũ trang cho nhân loại ./.

Đào Như

17-12-2016

Ghi chú Nguồn-

Tất cả dữ kiện trong bài viết trên đều dựa theo thông tin của website sau đây

Transcript: Obama’s end of year conference on Syria, Russia Hacking and more…

https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2016/12/16/transcript-obamas-end-of-year-news-conference-on-syria-russian-hacking-and-more/?utm_term=,57f092c91aac