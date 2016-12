Biển Đông: Mỹ Đã Sẵn Sàng

Trong cuộc tiếp xúc với ngoại trưởng Thụy Sĩ Didier Burkhalter hôm 12/12/2016, tại Bern (Thuỵ sĩ), Ngoại trưởng Trung Cộng (TC) tuyên bố: «Bất cứ một chính quyền nào, chính quyền Thái Anh Văn hay một đại cường nào trên thế giới, nếu âm mưu xâm hại nguyên tắc một nước Trung Hoa, thì hậu quả duy nhất là chân của họ bị tảng đá này dập nát». Có thể coi đây là một lời hăm doạ chiến tranh đánh Mỹ sau khi Tổng Thống đắc cử Mỹ Donald Trump điện đàm với Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn. Điều mà TC coi tân chánh quyền Mỹ đã phá lệ 40 năm, dám phạm huý của TC khẳng định chỉ có “một nước Trung Quốc”, Đài loan chỉ là một tỉnh của TQ mà thôi. Nhưng không phải ai cũng nghĩ như TC. Đồng ý chỉ có một TQ nhưng chánh quyền nào, TC ở Bắc Kinh hay Trung Hoa Dân Quốc ở Đài Bắc là chánh quyền chánh đáng.Ngoại Trưởng TC muốn lời tuyên bố của mình nổ như pháo đại, điếc tai thiên hạ, nên chọn Thuỵ sĩ cái nôi của Trung Lập, để tuyên bố, nói khi tiếp xúc với Ngoại Trưởng Thụy Sĩ. Hiểu theo binh thơ Tôn Tử của Tàu, tuyên truyền dụng danh đạt quả của Tàu Cộng, kể ra Ông này muốn cho Thiên Hạ thấy Thiên Triều yêu hoà bình, trung lập. Còn Chú Sam cờ hoa là kẻ khiêu khích, dám chọc giận Thiên Triều. Thiên Triều sẽ “dạy một bài học” cho Chú Sam, là đánh Mỹ què giò như bị tảng đá đè gãy chân, Mỹ sẽ «tự hủy diệt». Các nhà quan sát thế giới cho rằng đây là phản ứng mạnh nhất của TC sau khi tổng thống tân cử Mỹ dọa có thể xét lại nguyên tắc một nước Trung Hoa duy nhất, cơ sở trong quan hệ Mỹ-Trung từ năm 1979.Trái lại, Mỹ thì khác. TT Trump không khiêu khích TC, chỉ làm chuyện của nước mình mà thôi. Ông nói chỉ nhận điện đàm, nói chuyện, gọi Bà Thái Anh Văn là tổng thống khi Bà ấy gọi điện thoại chúc mừng Ông đắc cử. Mỹ bán hàng tỷ Mỹ Kim hàng hoá cho Đài Loan, khách hàng quan trọng số 5 của Mỹ, chẳng lẽ Ông không được gọi điện thoại cho TT Đài Loan. TC phản đối cù cưa, cù nhằn, tố giác TT Trump đã phạm huý, đã không tôn trọng “nguyên tắc nền tảng không thể lay chuyển được trong bang giao Mỹ-Trung»; đó là tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc, không bang giao với Đài Loan chỉ là một tỉnh thuộc TC. TT Donald Trump trả lời, tuyên bố trên truyền hình Mỹ là ông «không cảm thấy bị trói buộc với chính sách một nước Trung Hoa», để dứt cái thói nói dai, nói dài của TC.Trước lời hăm dọa hay tuyên chiến chống Mỹ vì vụ Đài Loan của TC, Quân lực Mỹ cũng làm nhiệm vụ của mình và trình báo cho Tư Lịnh Tối cao Quân lực đương nhiệm và Tư lịnh hiến định nhận bàn giao vào ngày 20 tháng 1 năm 2017, và toàn dân Mỹ biết. Theo lễ nghi quân cách, quân đội Báo cáo, Quân đội đã sẵn sàng chiến đấu bảo quốc an dân, làm đúng trách nhiệm, danh dự mà chánh quyền và nhân dân giao phó.Tư lịnh chiến trường, Đô đốc Harry Harris, chỉ huy Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương của quân đội Mỹ, ngày 14/12/2016, đang công du, từ Úc đồng minh. Ông được quân báo, phòng 2, phòng 6, trung tâm hành quân, chỉ huy quân khu, vùng chiến thuật báo cáo tình hình hàng ngày, một cách cụ thể và chi tiết. Nên Tướng tư lịnh này tuyên bố sẵn sàng đối phó với các hành vi hung hăng và độc đoán của Trung Quốc tại Biển Đông. Mỹ không chấp nhận để cho Bắc Kinh kiểm soát khu vực Biển Đông, cho dù Trung Quốc đẩy mạnh việc bồi đắp đảo nhân tạo và xây dựng trên đó các cơ sở quân sự. Washington không chấp nhận để cho Bắc Kinh kiểm soát khu vực Biển Đông. Ông quả quyết «Chúng tôi không cho phép một khu vực biển chia sẻ chung bị đơn phương đóng cửa, bất kể số lượng các căn cứ quân sự được xây dựng ở Biển Đông» và «chúng tôi sẽ hợp tác khi có thể và sẵn sàng đối mặt khi cần».Đằng sau những đứa con thân yêu của Tổ Quốc Mỹ, những nam nữ quân nhân Mỹ đi xa đánh trận, chánh quyền Mỹ không phân biệt Cộng Hòa hay Dân chủ, Hành Pháp hay Lập Pháp, nhân dân Mỹ không phân biệt sắc tộc đang bước vào một vận hội mới, quyết làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, sau cuộc bầu cử vô cùng sôi nổi. Cùng đáp lời sông núi “Ủng hộ Quân đội của Chúng ta.”Tin cho biết Quốc Hội thông qua dự luật National Defense Authorization Act - NDAA, với điều khoản mở đường cho trao đổi quân sự cao cấp với Đài Loan, đánh dấu một sự thay đổi mạnh trong chính sách an ninh châu Á. Luật này chấp nhận cho Hành Pháp sẽ vào tay TT Trump một ngân khoản khổng lồ 618.7 tỷ USD. Nếu TT Obama không ban hành, trả lại Quốc Hội, thì Quốc Hội sẽ làm lại sau khi TT Trump nhậm chức và chắc chắn TT Trump sẽ ban hành.Thượng nghị sĩ Marco Rubio (Cộng Hoà-Florida) hôm 6 tháng 12 đã trình một dự luật có tên “Đạo luật Trừng phạt Biển Đông và Biển Hoa Đông”. Dự luật qui định cấm visa Mỹ đối với các cá nhân, pháp nhân Trung Quốc nào, đóng góp cho các công trình đe dọa đến hòa bình trong khu vực, trừng phạt các pháp nhân hưởng lợi từ các hoạt động, trong trường hợp Trung Quốc có hành động quân sự hung hăng, yêu cầu lập phúc trình về những người liên quan đến các hành vi có thể bị trừng phạt, và hạn chế viện trợ nước ngoài đối với những nước công nhận chủ quyền của Trung Quốc ở các vùng biển này.Đô đốc Harry Harris, chỉ huy Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương của quân đội Mỹ ngày 14/12/2016, từ Úc tuyên bố khẳng định, Washington không chấp nhận để cho Bắc Kinh kiểm soát khu vực Biển Đông. Mỹ sẵn sàng đối phó với các hành vi hung hăng và độc đoán của Trung Quốc tại Biển Đông.Sau rốt, so tương quan lực lượng của TC và Mỹ trên mọi mặt kinh tế, chánh trị, quân sự, ngoại giao, Mỹ vượt trội TC rất nhiều. Ngay như tình hình ở Biển Đông, TC cũng thua Mỹ. Nên TC chém gió, mạnh võ mồm, tránh “vỏ đạn”. Gần đây TC chỉ phản ứng một cách thụ động trước các cuộc tuần tra của Mỹ, bằng lời nói hay bằng cách cử tàu của họ bám đuôi chiến hạm Mỹ. Xét cho cùng kỳ lý, TC cần một vùng Biển Đông hòa bình và ổn định vì đó là nơi có các tuyến thương mại, xuất cảng hàng hoá, nhập cảng nguyên liệu quan trọng, thiết yếu sinh tử đối với TC.Nếu xung đột võ trang xảy ra, Mỹ sẽ phong toả TC, vài tháng là kinh tế TC bị phá sản. Hải quân Mỹ đang có hai hạm đội 7 và 3, với 4 hàng không mẫu hạm trong vùng. Đây là lần đầu tiên trong quân sử Mỹ, Mỹ điều về đây hai hạm đội. Ngay thời Chiến tranh VN, Mỹ chống Liên xô, TC và CS Bắc Việt mà Mỹ chỉ để một Hạm đội 7 cho vùng này thôi. Tân TT Trump lập nội các có vẻ chiến tranh, gồm ba bốn tướng lãnh hồi hưu làm bộ trưởng quốc phòng, nội an, cố vấn an ninh, cựu sĩ quan thủ khoa Westpoint làm giám đốc CIA. Và Ông đã tuyên hứa chỉ có tăng quân lực, quân số chớ không giảm. Và dứt khoát TC cũng phải đề cao cảnh giác tác phong hành động của TT Trump rất bất ngờ khó tiên đoán, sẵn sàng có những quyết định ít ai dè, là điều CS lo ngại nhứt vì phản ứng của TC thường rất quan liêu, phải chờ trên. TC cũng là một siêu cường dĩ nhiên cũng có nhiều biện pháp đối phó với Mỹ. Nhưng thế lực siêu cường của TC yếu và hạn chế hơn của Mỹ trong cộng đồng thế giới và trong vùng Á châu Thái bình dương. Nên biện pháp TC đưa ra chống Mỹ hại cho TC hơn Mỹ. Nên chi TC chỉ đánh võ mồm, chớ tránh manh động./.(VA)