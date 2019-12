Chùa Trúc Lâm Yên Tử, Ngôi Chùa Đầu Tiên Của Người Việt Tỵ Nạn Tại Quận Cam

Hòa Thượng Thích Minh Nguyện trước Chùa Trúc Lâm Yên Tử.(hình tài liệu)

Kể từ sau biến cố tháng Tư năm 1975, hàng triệu người Việt phải bỏ nước ra đi tìm tự do trên khắp thế giới, số đông đã đến định cư tại Tiểu Bang California, nhất là tại Quận Cam, mà sau nầy được gọi là Thủ Đô Người Việt Tỵ Nạn.Sau một thời gian ổn định, để đáp ứng với nhu cầu về tâm linh, một số các tôn giáo đã tạo dựng những ngôi Giáo Đường, Thánh Thất, Hội Quán… Cũng vào gian đoạn nầy, các tín đồ Phật Giáo cũng đã vận động thành lập một ngôi chùa với tên là Trúc Lâm Yên Tử, đây là ngôi chùa đầu tiên tại Quận Cam, Miền Nam California, Hoa Kỳ.Chùa Trúc Lâm Yên Tử tọa lạc tại số 1924 W. Second St., Thành Phố Santa Ana, Nam California.Để có được ngôi chùa nầy, một số đông các vị nhân sĩ trí thức, các cựu Sĩ Quan và một số viên chức thời Việt Nam Cộng Hòa cùng đồng hương Phật tử đã có một cuộc gặp gở vào ngày 01 tháng 01 năm 1978, trong buổi gặp gở nầy tất cả mọi người đồng lòng góp sức, kẻ ít người nhiều để mua hai lô đất tại số 1918-1924 thuộc thành phố Santa Ana, Orange County. Kể từ lúc nầy, một ngôi chùa nhỏ có tên Chùa Trúc Lâm Yên Tử được dựng lên để đồng hương Phật tử có nơi tu học và làm việc Phật sự.Từ lúc ngôi chùa được thành lập năm 1978 cho đến năm 1986, trong thời gian nầy ngôi chùa đã trải qua bốn đời Trụ Trì, vị Trụ Trì đầu tiên là Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Lương Sơn. Vị trụ trì thứ hai là Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Tường Vân. Vị thứ ba là Hòa Thượng Thích Trí Viên và Đại Đức Thích Khế Đạo. Đến cuối năm 1986 để đáp ứng với nhu cầu Phật sự mỗi ngày Phật tử càng đông, nên Hội Đồng Quản Trị Hội Phật Giáo Tương Tế Miền Nam California đã chính thức cung thỉnh Thầy Thích Minh Nguyện về làm Trụ Trì kể từ 1986 đến nay.Trong dịp lễ kỷ niệm 34 năm thành lập ngôi chùa Trúc Lâm Yên Tử (1978-2012) một buổi lễ ghi nhận của Thành Phố Santa Ana đã được Thị trưởng thành phố Santa Ana Miguel A. Pulido trao bảng Ghi Nhận của thành phố đến Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, Viện Chủ Chùa Trúc Lâm Yên Tử.Trong dịp nầy ông Thị trưởng thành phố, Miguel A. Pulido đã đọc bài diễn văn ghi nhận chùa Trúc Lâm Yên Tử là điểm khởi đầu của cộng đồng người Việt tại Quận Cam. Trong bài diễn văn này, ông nhắc lại 34 năm trước, 5 ngàn người Việt trong số 300 ngàn đến được Hoa Kỳ lúc bấy giờ đã chọn thành phố Santa Ana, Quận Cam, để gây dựng lại cuộc sống. Và ngôi chùa Trúc Lâm Yên Tử được dựng lên với giấy phép của thành phố vào năm 1978 là điểm khởi đầu của người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Quận Cam.Trong dịp này, Bà Phó Thị Trưởng Claudia C. Alvarez cùng các nghị viên khác bày tỏ tình cảm trân quí đối với ngôi chùa đầu tiên trong thị xã Santa Ana, nơi được ghi nhận là điểm khởi đầu cho cuộc sống của người tị nạn Việt Nam.Dân Biểu Solorio và đại diện Thượng Nghị Sĩ Lou Correa cũng bày tỏ sự trân trọng của mình với ngôi chùa đầu tiên của người Việt ở quận Cam.Tiếp xúc với Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, Viện Chủ Chùa Trúc Lâm Yên Tử được HT. cho biết: “Mặc dù là ngôi chùa đầu tiên do người Việt tị nạn đóng góp và hình thành, tuy nhiên cho đến ngày hôm nay vẫn còn là ngôi chùa nhỏ bé và khiêm tốn so với những ngôi chùa khác được thành lập sau nầy ở trong vùng, nhưng đây chính là ngôi chùa cổ, ngôi chùa lịch sử của người Việt tị nạn cộng sản lần đầu tiên đã hiện diện tại miền Nam California vào ngày 01 tháng 01 năm 1978.”Trong sinh hoạt của Chùa có nhiều Phật sự phong phú thường kỳ như tổ chức các khóa tu tập, các khóa Bát Quan Trai, tổ chức các ngày lễ lớn của Phật Giáo và dân tộc như Tết Nguyên Đán, Đại Lễ Phật Đản, Vu Lan, v.v… Ngoài ra, Chùa còn có chương trình phát thanh để hoằng dương Chánh Pháp.