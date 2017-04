Cái Giá Của Cái Ngàn Vàng Chỉ Có Vậy Sao?

Mục quảng cáo trên Taobao bán cô dâu Việt nam nhơn ngày Độc thân 11 – 11 ở bên Tàu (Zing, ngày 12-11-2016).

Tờ báo quảng cáo Taobao của Tàu cộng phát hành ngày 12 tháng 11/2016 đăng tin rao bán cô dâu Việt nam với giá 9.998 nhân dân tệ tương đương 1.500 us$ nhơn ngày độc thân hằng năm của Tàu là 11-11 (11 táng 11 – Song thập nhứt).Ở Tàu vào ngày này, có cơn sốt «Mua sắm vợ Việt Nam». Vì chỉ có 9.998 nhân dân tệ mà có thể mang về nhà một cô vợ xinh đẹp, đẹp hơn sẩm xã hội chủ nghĩa mao-xến -xáng rất nhiều!Theo báo anh ngữ South China Morning Post, tin quảng cáo trên Taobao còn đăng ảnh Chương Tử Di, một nữ diễn viên kiêm người mẫu Trung Quốc, kèm chú thích có 98 “món hàng” mà họ đang sở hữu. Những “món hàng” này sẽ được chở từ tỉnh Vân Nam tới bất cứ nơi nào ở Trung Quốc.Theo hồ sơ trên Taobao, đơn vị rao bán cô dâu Việt nam là cửa hàng quà tặng Wang Xiao Xi. Thông tin cho biết cửa hàng này đã bán 2.568 cô dâu Việt Nam trong 30 ngày qua với mức giá rất phổ thông.Theo tin tức từ Việt nam thì không ít người mẫu, Hoa hậu, Á hậu cũng sẳn sàng bán trinh, tức cái «Ngàn vàng» của mình, với giá chỉ vài ngàn đô-la. Gái ở nhà quê Miền nam rẻ hơn. Nghĩ có tội nghiệp cho người phụ nữ Việt nam không?Mệnh giá của cái «ngàn vàng»Cái «ngàn vàng» là một thứ giá trị qui chiếu của người phụ nữ. Tuy nói «ngàn vàng» khá cụ thể vì nó có bản thể là «vàng» và số lượng là «ngàn» nhưng lại không thể đem tính theo đô-la hay euros được mà chỉ ngầm hiểu là đó là một thứ giá trị cao quí.Hiện nay, «ngàn vàng» không còn giử giá theo nếp củ nữa mà được tính theo đô-la nên nó bị thả nổi theo luật kinh tế thị trường. Vì nó đã trở thành một thứ hàng hóa dưới chế độ xã hội chủ nghĩa «con người là một đơn vị kinh tế». Vì vậy, ở Việt nam, người phụ nữ được đánh giá thành tiền cụ thể theo những tiêu chuẩn như người phụ nữ đó phải thế nào: còn trinh hay không, xinh đẹp hay không,…Chưa bao giờ ở xã hội Vìệt nam, thế lực của đồng tiền lại được thể hiện với một vị thế như bây giờ! Đó là điều đáng lấy làm đau lòng. Và nó đang trở thành một trào lưu quá tiêu cực khi người phụ nữ được đem ra mua bán công khai, qua sự chia lợi của đảng cộng sản. Con số phụ nữ Việt nam được bán ra ngoại quốc để làm vợ, lao động, và đủ thứ việc… hiện nay lên tới hơn 300 000 người.Chuyện bán trinh tiết đã có từ hằng ngàn năm qua, ở khắp nơi, nhưng trong thầm kín giửa kẻ mua người bán vì bị luật pháp cấm đoán và kỷ cương xã hội chi phối. Ngày nay đã mặc nhiên trở thành một dịch vụ có giá trị hoàn toàn kinh tế, công khai trên mạng, vì lý do này hay lý do khác, không còn là chuyện lạ nữa. Có nhiều trường hợp đáng thương tâm cho người bán. Người nghèo bán để lấy tiền giúp đở gia đình; có người bán lấy tiền giúp cha mẹ chửa bịnh ngặc nghèo; cũng có người bán lấy tiền đi học, hoặc du học, hoặc du lịch nước ngoài,… Giá cả của người bán đề nghị cũng rất chênh lệch, từ 10.000 us$ lên tới 250.000 us$.Các cô gái rao bán trinh tiết cũng biết sẽ bị dư luận công kích. Nhưng có điều đáng để ý là họ không thuộc thành phần buôn hương bán phấn.Cái giá trinh tiết của các cô gái Việt nam như vậy hảy còn quá thấp so với giá của nhiều cô gái ngoại quốc đưa ra. Do thị trường kém mở mang, hay thiếu tiếp thị, hay gái Việt nam chưa đạt tiêu chuẩn người đẹp, hay do đồng bạc việt nam không có giá trị, …?Đem bán đi cái «ngàn vàng» của người con gái vì nhu cầu sanh tử mà bán với giá thấp quả là một sự thiệt thòi thật đáng tội nghiệp. Trong lúc đó, trên thế giới hiện nay, có ít nhứt 10 cô trở thành giàu có nhờ bán trinh tiết của mình. Họ bán theo cách bán đấu giá. Dĩ nhiên các cô, lúc rao bán, phải phổ biến chứng thư khám nghiệm xác nhận là chưa bao giờ trông thấy «chó sói» xông thẳng vào!Năm 2008, Nathalie Dylan, 22 tuổi, rao bán đấu giá cái trinh tiết của mình trên internet để lấy tiền đi học văn bằng Master. Đưa ra mẫu tin quảng cáo, sau thời gian ngắn, có người trả giá lên tới 3.700.000 us$ và đó là người sau cùng. Cô chấp thuận giá này và ký hợp đồng. Tiền thâu được dư trả học phí mà còn làm cho cô Nathalie trở thành cô gái triệu phú chỉ nhờ làm công việc không cần mất thời gian học tập, trau dồi như học Master.Cô Raffaella cũng bán cái «ngàn vàng» của mình mà chỉ được có 1.300.000 us$.Qua năm 2005, cô Graciela Yataco, người Ý, bán đấu giá cái «con gái» của mình được cũng 1.300.000 us$. 5 cô tiếp theo cùng thực hiện bán đấu giá trên mạng nhưng chỉ bán được từ 10.000 tới 780.000 us$.Thị trường bổng sôi độngTrong suốt 6 tháng rao bán trên mạng Cinderella Escorts từ Đức cái «ngàn vàng» của mình, cô Alexandra Khefren, người mẫu Lổ-ma-ní (Roumanie), 18 tuổi, trong tuần qua, đã ngã giá 2.300.000 euros với một doanh nhơn ở Hồng kông, danh tánh và quốc tịch chưa được tiết lộ.Trả lời trên ITV Anh hồi thánh 11 năm rồi, cô Khefren giải thích về dự tính bán trinh của cô: «Tôi nghĩ tới chuyện này năm tôi 15 tuổi sau khi tôi xem phim «Đề nghị không thích hợp» trong đó cô dâu bán đêm tân hôn của mình 1 triệu us$. Còn những cô gái khác thì hiến dâng cái đời con gái của mình cho bồ để chẳng bao lâu sau đó, nó đá đít mình, đi cặp bồ với con gái khác» Khi đó, cô chưa có ý niệm về số tiền bán phải bao nhiêu, nhưng đã có ý định sẽ xài số tiền kiếm được. Trước nhứt, cô trang trải học phí về ngành marketing và thương mải ở Oxford mà cô mơ ước. Và mua cho cha mẹ của cô ngôi nhà khang trang.Dĩ nhiên gia đình chưa biết gì về dự tính của cô. Về phần cô, thật ra cô cũng chưa có hiểu biết cụ thể về quan hệ tình dục.Alexandra Khefren không phải là người duy nhứt rao bán trinh tiết trên mạng Ciderella Escorts của Đức mà còn có nhiều cô khác nữa. Và việc rao bán công khai này, theo luật pháp Đức, là hoàn toàn hợp pháp trong lúc đó, ở Pháp lại bị cấm ngặc.Cinderella Escorts là một trang mạng buôn bán nhỏ của Đức do ông Jan Zakobielski, 26 tuổi, điều hành từ phòng ngủ của ông trong căn nhà của cha mẹ ông ở thành phố Dormund. Trả lời nhựt báo Giải phóng (Libération, 11/04/2017), ông chủ Cinderella Escorts khoe đây là «Site» đầu tiên thành công xuất sắc trong việc rao bán gái trinh. Và hiện có 400 người ghi tên nhờ rao bán. Mỗi vụ bán được, Cinderella Escorts nhận của thân chủ 20% và hướng dẩn thân chủ tới chổ hẹn và, trước khi trao hàng cho khách mua, còn phải trắc nghiệm tâm lý cô gái trinh để biết cô ấy có thật sự «không còn em bé» nữa hay không. Sau cùng cô gái phải được khám nghiệm để xác nhận là còn trinh.Những người làm việc lâu năm trong địa hạt «Sex» thừa nhận việc bán trinh không vi phạm luật pháp nhưng không tránh khỏi đặt thành vấn đề ở người con gái là sau này, có lúc nào đó, bất chợt nhớ lại chuyện bán trinh của mình, lại không khỏi thấy ray rức. Nên cần có người lớn phân giải để giúp cô gái lấy quyết định thì tốt hơn. Trước vụ cô Alexandra Khefen bán trinh được 2,3 triêu, nhiều bà ở Đức làm việc trong ngành xã hội đều cho rằng không ngờ cô bé ấy lại kiếm được một số tiền ngon lành như vậy. Nhưng cũng có nhiều bà khác lại cho rằng việc cô Alexandra Khefen bán trinh kiếm được 2,3 triệu euros là hoàn toàn phi lý vì ở Đức có khối cô gái 18 tuổi, xinh đẹp không kém, mà chỉ được định giá có 30 €!«Site Cinderella Escorts» quả quyết khách hàng ở Đức ngày càng đòi hỏi các cô gái phải còn cái «ngàn vàng». Người ta chỉ đòi hỏi các cô trẻ đẹp chưa từng có kinh nghiệm trong việc quan hệ tình dục.Một nhà xã hội học nghiên cứu về những trường hợp may vá màn trinh ở âu châu và xứ hồi giáo cho biết «Ngày nay, trong nhiều nền văn hóa, sự trinh tiết của người con gái vẫn còn là vốn quí cho những cuộc hôn nhơn».Cô Alexandra Khefen đề cao người đàn ông mua trinh tiết của cô là một con người tốt. Cô cũng biết là việc rao bán trinh tiết như cô đã làm vẫn còn bị xem là điều cấm kỵ. Bỡi họ chưa dám thật lòng nhìn nhận là mỗi người nên sống đúng như mình muốn!Cái “ngàn vàng” về mặt vật thể, người ta dư sức đo đạt, mô tả, cắt xén, may vá, sửa đổi theo ý muốn…nhưng cái giá trị “ngàn vàng” của nó lại không hề ở chổ đó. Mà “ngàn vàng ” là vô giá. Những thứ “Đại gia cộng sản” ngày nay cũng đang kín đáo chạy theo sức quyến rủ của cái “ngàn vàng” tuy nó không phải là vật thể để có giá trị kinh tế như cộng sản quan niệm.Vậy đâu là giá trị thật của con người?Nguyễn Thị Cỏ May