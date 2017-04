TQ: Mỹ-Bắc Hàn Có Thể Bùng Nổ Chiến Tranh; Hãng Air China Ngưng Bay Tới Bắc Hàn; Phó Tổng Thống Mỹ Pence Đi Nam Hàn, Nhật

WASHINGTON - TT Trump từng nói ông tin Beijing có thừa quyền lực để ảnh hưởng Pyongyang – nhưng, ông đã thay đổi suy nghĩ sau khi hội đàm với chủ tịch Tập Cận Bình trong tuần qua, theo 1 bài trên báo South China Morning Post.Nhắc lại cuộc gặp gỡ tại cơ sở an dưỡng Mar-a-Lago và 1 giờ điện đàm với lãnh tụ Tập, ông Trump tuyên bố với Wall Street Journal: ông cảm thấy đồng điệu với ông Tập, đảo nguợc luận điệu bài-Hoa trước đây. Ông nói “Chúng tôi ưa thích nhau – tôi ưa ông ta lắm. Vợ ông ấy là tuyệt”.Trong cuộc hội đàm thượng đỉnh, TT Trump nói với chủ tịch Tập rằng ông tin rằng ông Tập có thể giải quyết mối đe dọa Bắc Hàn, khiến ông Tập phải giải thích các quan hệ lịch sử Hoa-Hàn. Sau khi lăng nghe 10 phút, ông Trump nhận xét “Tôi nhận biết là không dễ thế”.Hải đội của mẫu hạm USS Carl Vinson đã đuợc huy động đến gần bán đảo Hàn từ cuối tuần qua.Trong điện đàm hôm Thứ Tư, ông Trump yêu cầu ông Tập nói cho Pyongyang biết Hoa Kỳ có tàu ngầm nguyên tử – ông Trump nói: không thể để cho nước như Bắc Hàn có nguyên tử, có vũ khí nguyên tử, Kim hiện không có phương tiện phóng bom nguyên tử, nhưng rồi sẽ có.Lãnh tụ Tập là nhà lãnh đạo quốc tế đầu tiên biết quyết định tấn công căn cứ không quân Syria của TT Hoa Kỳ – ông Tập đuợc thông báo khi 2 người đang dùng bánh chocolate tại Mar-a-Lago. Chủ tịch Tập chần chừ 10 giây trưóc khi trả lời “OK” bởi vụ hơi độc tại Idlib giết hại hàng chục trẻ em và phụ nữ.Phân tích gia Liu Weidong tại Viện khoa học xã hội (Beijing) nhận xét: khả năng thay đổi định hướng giúp ông Trump chiếm cảm tình của Trung Cộng.Liên quan đến chuyện Mỹ đánh Bắc Hàn, một bản tin khác cho biết rằng Ngũ Giác Đài từ chối bình luận tin từ hệ thống truyền thông NBC về khả năng đánh phủ đầu Bắc Hàn, vì chính sách là không thảo luận các hoạt động tương lai, cũng không phỏng đoán về tình huống có thể xẩy ra.Phát ngôn viên Dana Whites nói: các vị chỉ huy quân sự luôn xem xét hàng loạt phuơng án. Bà White nhấn mạnh: chủ trương bảo vệ các đồng minh Nam Hàn và Nhật trước các đe dọa tiềm ẩn là tiếp tục vững chắc.PTT Mike Pence lên đường đi Nam Hàn ngày chủ nhật tuần này, theo tin CNN - chuyến đi của ông đuợc các phụ tá mô tả như là tín hiệu xác nhận với các đồng minh Nam Hàn và Nhật về cam kết an ninh của Hoa Kỳ.Thủ đô Seoul là khởi điểm 10 ngày Á-du của PTT Pence trong lúc Bắc Hàn có thể đang chuẩn bị nổ nguyên tử lần thứ 6.TT Trump đã lên tiếng khuyến cáo tránh khiêu khích và đã hạ lệnh cho hải đội USS Carl Vinson tiến đến bán đảo Hàn.PTT Pence sẽ mừng lễ Phục Sinh với chiến sĩ tại Nam Hàn trước khi hội đàm với các viên chức đồng minh.1 cố vấn Bạch Ốc tuyên bố “Chúng tôi tham khảo với Nam Hàn về chương trình phi đạn và nguyên tử của Bắc Hàn - chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để ứng phó với mối đe dọa từ phương bắc”.PTT Pence sẽ đến Tokyo, Jakarta và Sydney – mục tiêu của ông là thảo luận về mậu dịch tự do và công bằng, theo lời 1 cố vấn Bạch Ốc.Khẩu hiệu của TT Trump là “America First”. Cố vấn nói: bỏ TPP không là rút lui tại châu Á, mà là ngược lại, để làm cho hiện diện kinh tế của Hoa Kỳ trong vùng trở thành bền vững.Trong khi đó một bản tin khác của Đài BBC tiếng Việt hôm Thứ Sáu có tựa đề “rung Quốc cảnh báo xung đột Bắc Hàn,” cho biết rằng, “Trung Quốc cảnh báo 'xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào' trong khi căng thẳng về chủ đề Bắc Hàn gia tăng.“Ngoại trưởng Vương Nghị nói trong trường hợp đó sẽ không ai là người chiến thắng.Phát biểu của ông Vương được đưa ra sau khi Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về chương trình hạt nhân của Bắc Hàn và điều nhóm hàng không mẫu hạm tới ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.“Trung Quốc, đồng minh duy nhất của Bắc Hàn, luôn lo ngại nếu chính thể Bình Nhưỡng sụp đổ thì biên giới giữa hai bên sẽ bị đe dọa.”Ngoài ra, thông tấn chính thức của Bắc Hàn KCNA loan báo hôm Thứ Sáu quyết định của Bộ tổng tham mưu: căn cứ Hoa Kỳ tại Nam Hàn, tại Nhật, và Dinh TT tại Seoul sẽ bị tấn công nếu Hoa Kỳ xâm lăng chống lại Pyongyang.Bản thông cáo từ quân đội Bắc Hàn ghi: cuộc đối đầu mạnh mẽ nhất chống lại lực luợng Hoa Kỳ và hải đội đang tiến tới sẽ đuợc thực hiện theo cách không nương tay để không cho phép quân xâm luợc sống sót.Thông cáo này mô tả vụ phóng phi đạn Tomahawk tấn công căn cứ Syria là bước vào con đường đe dọa công khai và gây áp lực như thư nặc danh.Bộ tổng tham mưu Bắc Hàn khẳng định: các mục tiêu kể trên là trong tầm bắn của phi đạn Băc Hàn.Tại Beijing, nhân dịp tiếp ngoại trưởng Pháp, ngoại trưởng Wang Yi hô hào giải quyết căng thẳng bằng vận động ngoại giao.Thứ Bảy tuần này là sinh nhật thứ 105 của Kim Il-sung, ông nội của Kim Jong-un, đuợc chính quyền Pyongyang gọi là “Ngày Mặt Trời” – giới quan sát phỏng đoán Bắc Hàn có thể nổ nguyên tử lâ thứ 6 nhân dịp này.Đồn đoán này đuợc củng cố khi Pyongyang mời 200 nhà báo ngoại quốc dự “sự kiện trọng đại”.Hôm Thứ Năm khu trục hạm trong hải đội USS Carl Vinson đã đến cách căn cứ nguyên tử của Nam Hàn khoảng 480 kilomét.Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố trong buổi họp báo chung với ngoại trưởng Pháp hôm Thứ Sáu: cần tránh tình thế bán đảo Hàn biến thành định hướng không thể đảo nguợc.Là đồng minh chính của Bắc Hàn, Trung Cộng cũng không muốn Bắc Hàn theo đuổi vũ khí nguyên tử.Hôm Thứ Năm Beijing nhắc nhở: biện pháp quân sự không giải quyết vấn đề trong khi 1 tờ báo Hoa Lục hô hào Pyongyang ngưng chương trình nguyên tử để đuợc Trung Cộng bảo vệ. Ông Nghị khuyến cáo hôm Thứ Năm: kẻ nào khiêu khích gây căng thẳng, kẻ nào tiếp tục gây rối trong vùng sẽ phải chịu trách nhiệm với lịch sư.Liên quan đến tình hình căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên, một bản tin khác cho biết rằng Hãng hàng không quốc doanh Air China đình chỉ các chuyến bay nối liền 2 thủ đô Trung Cộng và Bắc Hàn, theo loan báo chiều Thứ Sáu của đài truyền hình trung ương CCTV.Bản tin không giải thích lý do ngưng các chuyến bay Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu hàng tuần giữa Beijing và Pyongyang. Chuyến bay sau cùng đã cất cánh ngày Thứ Sáu sẽ quay trở lại Beijing trong ngày.Đường bay Beijing-Pyongyang đuợc Air China thiết lập năm 2008.