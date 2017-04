Formosa Lại Thêm Nhức Nhối

HÀ TĨNH -- Câu chuyện Formosa vẫn nhức nhối... Chính phủ CSVN lại trừng trị thêm 2 cựu quan chức để xoa dịu lòng dân phẫn nộ trong hồ sơ Formosa xả thải, gây ô nhiễm làm chết cá 4 tỉnh Miền Trung.Bản tin RFA kể rằng nguyên Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Nguyễn Minh Quang và nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Kim Cự, bị Ủy ban Kiểm tra trung ương đảng đề nghị kỷ luật, vì các vi phạm liên quan đến dự án Formosa.Hai cựu quan chức đứng đầu Bộ Tài nguyên Môi trường và tỉnh Hà Tĩnh, bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đề nghị với Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật vì liên quan đến việc cấp phép cho nhà máy thép Formosa, thủ phạm gây ra thảm họa môi trường tại khu vực 4 tỉnh bắc miền Trung từ đầu tháng tư năm ngoái.Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đưa ra trong thông cáo báo chí về kỳ họp thứ 13 của ủy ban ngày diễn ra trong hai ngày 12 và 13 tháng 4 tại Hà Nội.Kỳ họp do ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra trung ương chủ trì.Trong thông cáo, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương ghi rõ ông Võ Kim Cự là người chịu trách nhiệm chính về vi phạm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh giai đoạn 2008-2016, và Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh trong hai năm, 2008 – 2010.Ông Cự được cho là đã đặt bút ký nhiều văn bản cấp giấy phép đầu tư nước ngoài sai với qui định, trong đó nổi bật là khu công nghiệp gang thép Formosa, Vũng Áng, Hà Tĩnh.Tuy nhiên, ông Cự nói rằng cá nhân ông không chủ động, vì, theo RFA:“...ông Võ Kim Cự cho biết việc cấp phép cho Formosa thuê đất 70 năm để làm nhà máy gang thép ở Khu Công nghiệp Vũng Áng, Hà Tĩnh là “được tất cả các cấp, bộ ngành đồng ý”.Ngoài Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên- Môi trường, danh tính của những nhân vật từng đảm nhiệm chức vụ trong nhiệm kỳ 2011-2016 ở Bộ Tài nguyên-Môi trường gồm Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang; các Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Thái Lai, cùng các cục trưởng Lương Duy Hạnh, Mai Thanh Dung cũng nằm trong thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hôm 14/4.”Một bản tin VOA hôm Th Sáu cũng cho biết công an tỉnh Hà Tĩnh hôm 12/4 quyết định khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng và bắt giữ người trái pháp luật” liên quan đến một cuộc biểu tình ở một xã thuộc huyện Lộc Hà, do người dân bức xúc về vấn đề đền bù sau thảm họa môi trường do Formosa gây ra.Nhà hoạt động Hoàng Đức Bình, thuộc Phong trào Lao động Việt, nói với VOA hôm 13/4 rằng quyết định khởi tố không khác nào là đổ thêm dầu vào lửa.Vụ việc xảy ra hồi đầu tháng, khi người dân ở xã Thạch Bằng và Thạch Kim cáo buộc công an hành hung các thanh niên địa phương và một số nhà hoạt động vào đêm 2/4, công an còn bị cáo buộc đã nổ súng. Ngày 3/4, hàng nghìn người dân của hai xã này đã kéo đến trụ sở chính quyền huyện Lộc Hà để phản đối vụ đánh đập, đồng thời tiếp tục đòi đền bù thỏa đáng sau vụ ô nhiễm bị quy trách cho công ty Formosa.Khi người dân tràn vào trụ sở, các quan chức và nhân viên ở đó đã rời đi. Những người biểu tình ở lại trong trụ sở cho đến chiều. Họ chỉ giải tán khi đại diện chính quyền hứa sẽ đối thoại với dân về các vấn đề họ nêu ra, kể cả tìm người chịu trách nhiệm về vụ đánh đập và nổ súng đêm 2/4.Trong khi đó, từ góc độ của chính quyền, công an ra quyết định khởi tố vì cho rằng cuộc biểu tình đã gây “ảnh hưởng nghiêm trọng” đến tình hình “an ninh chính trị, trật tự xã hội” và có dấu hiệu “tội phạm đặc biệt nghiêm trọng”.Bản tin BBC đã ghi lời một nhà báo tự do về tình hình những người biểu tình phản đối Formosa bị CSVN khởi tố.BBC viết rằng từ Hà Nội, nhà báo độc lập, blogger Phạm Đoan Trang nêu quan điểm:"Tôi xin nói ngắn gọn là chính quyền hãy chấm dứt ngay chính sách đàn áp, chính sách 'bàn tay sắt' đối với nhân dân hiện nay, hãy để cho xã hội dân sự vào cuộc, hãy để cho người dân được quyền lên tiếng."Và hãy đảm bảo minh bạch trách nhiệm giải trình trong quá trình bồi thường cho người dân, chấm dứt sự can thiệp của công an vào quan hệ dân sự."