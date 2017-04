Edison International Công Bố 30 Em Học Sinh Trung Học Năm Cuối Nhiều HS Gốc Việt Nhận Học Bổng Tổng Trị Giá 1.2 Triệu Đô

ROSEMEAD, Calif., Ngày 13 tháng Tư, 2017 — Ba mươi em học sinh trung học năm cuối vừa nhận tin báo rằng niềm say mê khoa học, kỹ thuật, kỹ sư hoặc toán – còn gọi là các ngành STEM – của các em đã được bù đắp, khi mỗi em được nhận học bổng trị giá $40,000 qua Edison Scholars Program có tổng trị giá 1.2 triệu Mỹ Kim của Edison International.Danh sách các em nhận học bổng năm nay là: Jose A La Torre, Trung Học Newport Harbor, Newport Beach; Collin Adelseck, Trung Học Arnold O. Beckman, Irvine; Chidinma “Promise” Agbo, Trung Học Norwalk; Armani Aguiar, Trung Học Garfield, Los Angeles; Ana Alba, Trường Khoa Học Da Vinci, Hawthorne; Arlene Aleman, Trung Học Paramount; Mike Bao, Trung Học Troy, Fullerton; Lisa Bi, Trung Học Hillcrest, Riverside; Juan Carrillo, Trung Học Channel Islands, Oxnard; Chun Feng Chen, Trung Học Arroyo, El Monte; Jesus Contreras Magana, Trung Học Santa Paula; Evan Corriere, Trung Học Marina, Huntington Beach; Dylan Dickerson, Trung Học Elsinore, Wildomar; Ashley Eckert, Trung Học Desert Hot Springs; Mustafa Elmahdi, Trung Học Quartz Hill; Keslee Green, Trung Học Hanford; Yiwen Jiang, Trung Học Eleanor Roosevelt, Eastvale; Paiam Moghaddam, Trung Học Woodbridge, Irvine; Alfred Molina, Trung Học St. John Bosco, Bellflower; Michael Morrissey Hanson, Trung Học Ventura; Alex Nguyen, Trung Học Bolsa Grande, Garden Grove; Christine Nguyen, Trung Học El Toro, Lake Forest; Yuanzhi Qin, Trung Học Ayala, Chino Hills; Ashley Quintana, Trung Học Rancho Cucamonga; William Ramos, Học Viện Kỹ Thuật Don Bosco, Rosemead; Maria Rodelo-Sandoval, Trung Học Granite Hills, Porterville; Mireille Vargas, Trung Học Santa Paula; Gissele Vazquez, Trung Học Oxnard; Katherine Woo, Trung Học Tesoro H.S., Rancho Santa Margarita; và Esol Yoon, Trung Học Whitney, Cerritos.Ông Pedro Pizarro, chủ tịch và Giám Đốc Điều Hành của Edison International đã phát biểu: “Edison International chúc mừng các em học sinh xuất sắc nhận học bổng năm nay. Thông qua niềm say mê theo đuổi ngành khoa học, kỹ thuật, kỹ sư và toán, chúng tôi tin rằng các em học sinh này sẽ có những đóng góp quan trọng cho các cộng đồng và xã hội. Chúng tôi rất tự hào khi ủng hộ những học sinh này.”$40,000 học bổng được trả trong vòng bốn năm cho các em học sinh nhận học bổng dự định theo học trong các ngành STEM tại một trường đại học cộng đồng bốn năm hoặc trường đại học được công nhận. Những học sinh hợp lệ được nhận học bổng phải sinh sống hoặc theo học tại một trường trung học công hoặc tư trong vùng phục vụ của Southern California Edison hoặc theo học tại trường trung học hợp lệ quanh Trạm Phát Điện Nguyên Tử San Onofre của SCE.Quỹ hỗ trợ cho sự nghiệp từ thiện của Edison International như Edison Scholars Program hoàn toàn do các cổ đông của Edison International cấp quỹ. Chúng tôi không sử dụng số tiền trả hóa đơn tiện ích của khách hàng SCE để cấp quỹ cho những khoản đóng góp. Ngoài ra, những hãng phụ thuộc Edison International và nhân viên của SCE không hợp lệ được tham gia Edison Scholars Program.Về Edison InternationalEdison International (NYSE:EIX), thông qua các công ty phụ, là hãng sản xuất và phân phối điện và là nhà đầu tư vào dịch vụ và kỹ thuật năng lượng, bao gồm năng lượng tái tạo. Có trụ sở chính tại Rosemead, Calif., Edison International là công ty chính của Southern California Edison, một trong những hãng tiện ích lớn nhất quốc gia.