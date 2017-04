Garden Grove: Tìm Kiếm Những Tài Năng Trẻ Cho Chương Trình The Voice Of Garden Grove

Bích chương.

# # #

Những em học sinh địa phương có niềm đam mê ca hát hãy ghi danh tham dự cuộc thi The Voice of Garden Grove do Garden Grove Community Foundation tổ chức năm thứ 6. Em học sinh may mắn sẽ có cơ hội giành được $500 và là quán quân của "The Voice of Garden Grove 2017". Ngoài ra, $500 sẽ được tặng cho ca đoàn trường trung học của học sinh đoạt giải nhất của cuộc thi. Cuộc thi này dành cho học sinh trung học là cư dân của Garden Grove hoặc học sinh của Học Khu Garden Grove.Buổi thử giọng được tổ chức vào tháng Năm và tháng Sáu. Để đăng ký miễn phí, hãy truy cập www.ggcf.com hoặc gửi email tới thevoice@garden-grove.org trước ngày 31 tháng 5, 2017.“The Voice of Garden Grove” sẽ trình diễn trước cho chương trình summer concert miễn phí tại Công viên Eastgate Park, 12001 St. Mark Street vào mỗi Thứ Năm, bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8.Thông qua The Voice of Garden Grove, Quỹ cộng đồng Garden Grove cung cấp các cơ hội học bổng cho học sinh trung học địa phương và hỗ trợ âm nhạc và nghệ thuật trong cộng đồng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.ggcf.com hoặc gọi số (714) 741-5280. Để xem ảnh từ các cuộc thi ca hát trước, hãy truy cập @ GGCF.1988 hoặc @GardenGroveCityHall trên Facebook.11222 Acacia Parkway P.O. Box 3070 Garden Grove, CA 92842 * www.ci.garden-grove.ca.us