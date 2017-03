Biểu tình phản đối Formosa

Đáp ứng lời kêu gọi “Tổng biểu tình” của Linh mục Nguyễn Văn Lý, khắp nơi đã đồng loạt xuống đường biểu tình phản đối Formosa đã gây ô nhiễm biển miền Trung. Biểu tình đồng loạt vào sáng Chủ nhật ngày 5-3-2017, đã diễn ra nhiều nơi, ở trong nước Việt Nam: Nghệ An, Hà Tĩnh, Sài Gòn tại nhà thờ Đức Bà, Buôn Mê Thuột, Thủ Đức tại khu công nghiệp, Biên Hoa-Đồng Nai (1)...

Tại Hải ngoại cũng đã biểu tình rầm rộ để ủng hộ Quốc nội, đã diễn ra tại các nơi: Đài Loan, Melbourne Úc Châu, Tại Hoa Kỳ: Bắc Cali, Nam Cali, Houston, Arizona... Riêng tại thành phố Chicago, người viết có mặt, thấy đồng bào Chicago và các vùng phụ cận thuộc tiểu bang Illinois đã tề tựu tại bãi đậu xe của siêu thị Tai Nam tại giao điểm 2 đường Broadway và Anslie, hàng trăm người biểu tình để ủng hộ Quốc nội, được biết ban tổ chức hôm nay là do “Nhóm Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa” đã năng nổ làm việc đầy tâm huyết, các người trẻ tuổi của nhóm là: Tâm Nguyễn, Lan Đinh, Kiều Giang Đỗ, Mỹ Hạnh Lê. Đoàn biểu tình khởi hành lúc 11:00 AM đến 1:00 PM, di chuyển trên các đường Broadway, Argyle hô to khẩu hiệu: Formosa get out Vietnam. Đả đảo cộng sản Việt Nam bán nước hại dân...

Linh mục Nguyễn Văn Lý đã/đang đấu tranh bất bạo động cho Tự do Tôn giáo và Nhân quyền tại Việt Nam, kể từ năm 1977, Linh mục Nguyễn Văn Lý đã bị nhà cầm quyền Việt Nam kết án 4 lần, tổng cộng 53 năm tù giam (2). Linh mục Nguyễn Văn Lý cho biết: “Thái độ tôi trước tòa là tôi bất hợp tác cho nên khi ông chủ tọa của phiên tòa gọi tôi đứng lên, tức khắc tôi đọc thơ ngay lập tức. Tôi đọc thơ tất cả 5 lần và họ bịt miệng đúng 5 lần”. Các câu thơ khí khái của Linh mục đấy là:

Tòa án Cộng sản Việt Nam,

Trò hề bỉ ổi ngàn năm chê cười (bị bịt miệng lần 1 và 2).

Quan Tòa kịch bản sẵn rồi,

Tay sai nô lệ xử người nào đây? (bị bịt miệng lần 3).

Lầm sai ngập cả đất trời!

Lọc lừa, bạo lực, độc tài, bít bưng, (bị bịt miệng lần 4).

Cộng sản chỉ có luật rừng,

Độc tôn độc hại, độc quyền Hồ-Mao (bị bịt miệng lần thứ 5)

Ngày 14-10-2016, Linh mục Nguyễn Văn Lý từ Huế đã viết: “Cần chung tay hành động để đừng nổ ra chiến tranh tại Việt Nam”. Trong đấy có đoạn: “Kiên trì liên tục biểu tình ôn hòa toàn diện toàn quốc là giải pháp tốt nhất cho vấn đề Việt Nam hiện nay: Cứu Nguy Tổ Quốc, Bảo Vệ Tổ Quốc, Toàn Dân Thoát Trung, Dân Tộc Trường Tồn!!!”

Từ đấy, rõ ràng quí vị Linh mục chẳng những lo lắng cho đồng bào bị khó khăn bởi môi trường nhiễm độc mà còn lo lắng cho sự sinh tồn của Dân tộc và Tổ quốc.

Nước Việt đang thử thách trước sự tồn vong, những người con dân Lạc Việt hầu hết đều băn khoăn trước vận nước khó khăn:

Băn khoăn non nước tồn vong

Dân oan, tôn giáo phập phồng, vì sao?!

Biển khơi, nguồn sống đồng bào

Hãi hùng “tàu lạ”, nghẹn ngào ngư dân?!

Hoàng Sa, Tàu Cộng lấn xâm

Biển Đông, ngược ngạo dã tâm “lưỡi bò”

Tiền nhân xây dựng cơ đồ

Núi sông, Việt cộng hẹn hò đổi trao?!

Nam Quan, lệ hận tuôn trào

Tây Nguyên chiến lược, giặc Tàu đóng quân?!

Hiểm nguy, bô-xít lỗi lầm

Giống nòi điêu đứng, ngại ngần từ đây!

Tàu thuê bờ biển bủa vây

Âm mưu rình rập, đợi ngày tấn công

Đồng bào vì nước một lòng

Ngăn ngừa quân Hán, núi sông vun bồi

Biểu tình rầm rộ khắp nơi

Vì ai đàn áp, do ai ban hành???!

Đồng bào tận lực, tận tình

Còn người, còn nước, đấu tranh kiên cường!.

Nhìn chung, cuộc “Tổng biểu tình” đồng loạt vào sáng Chủ nhật ngày 5-3-2017, đã diễn ra nhiều nơi tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới, dù chưa đạt được hoàn toàn kết quả mong muốn nhưng thành tựu rất đáng kể, như vào năm 1930, trước áp lực nặng nề của giặc Pháp, Việt Nam Quốc Dân Đảng đã quyết định tổng khởi nghĩa vào đêm 9-2-1930. Ông Nguyễn Thái học đã nói: “Không thành công thì thành nhân.” (Nếu không thành công cuộc khởi nghĩa này, nó sẽ là nhân tố cho các cuộc khởi nghĩa khác ở tương lai).

Ngày 6-3-2017

Nguyễn Lộc Yên

