Nghiên Cứu: Sàn Bệnh Viện Đầy Cơ Nguy Gây Bệnh

Trong một nghiên cứu được thực hiện bởi Hội Các Chuyên Gia Trong Kiểm Soát Lây Nhiễm và Dịch (APIC) cho thấy rằng các nền nhà trong phòng bệnh viện gây ra nguy cơ lây nhiễm đáng kể.Các đồ đạc trong những phòng bệnh viện thường tiếp xúc với nền nhà, và những tác nhân gây bệnh có thể lan truyền nhanh chóng từ những đồ đạc sang tay và mặc của những người khác, theo các nhà nghiên cứu cho biết trong nghiên cứu.“Hiểu biết những thiếu sót trong ngăn ngừa lây nhiễm là rất quan trọng đối với các bệnh viện để tìm ra sự cải thiện phẩm chất tốt của việc chăm sóc cung cấp cho bệnh nhân,” theo Chủ Tịch của APIC là Linda Greene cho biết trong một cuộc họp báo.Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu 318 sàn nhà từ 159 phòng bệnh tại 5 bệnh viện trong khu vực Cleveland gồm vi khuẩn truyền nhiễm C. difficile, hay CDI, các phòng biệt lập và các phòng không phải CDI, cùng với tay có bao găng và tay trần, quần áo, những nút bấm gọi điện thoại, những dụng cụ y tế, khăn và các vật dụng cung cấp y tế. Các kết quả cho thấy rằng những sàn nhà trong các phòng bệnh bị ô nhiễm với các loại vi khuẩn chống thuốc kháng sinh, hay MRSA, VRE và C. difficile. C. difficile là vi khuẩn thường thấy nhất trong các phòng biệt lập CDI và các phòng không phải CDI, theo các nhà nghiên cứu cho thấy.Trong 100 phòng bệnh viện có bệnh nhân được nghiên cứu, 41% có một hay nhiều hơn các đồ đạc tiếp xúc với sàn nhà, gồm những đồ các nhân, dụng cụ y tế và các vật dụng cung cấp y tế.