5 Vườn Quốc Gia Chết Chóc: Có 2 ở Arizona, 2 ở California

SAN FRANCISCO – Công viên rừng quốc gia nào chết chóc nhất? Rừng nào cũng có nguy hiểm, vì gấu dữ, chó sói hung hiểm, rắn độc, hố sâu, vách núi… Do vậy, nhiều người chết tại các rừng công viên vì nhiều lý do.Cuộc nghiên cứu của Outside về thống kê số người chết tại các rừng công viên từ tháng 1-2006 tới tháng 9-2016.Lý do chết nhiều nhất tại tất cả các rừng công viên trong thời gian trên là chết đuối.Lý do chết nhiều thứ nhì là tai nạn liên hệ tới xe hơi.Lý do chết nhiều thứ ba là trượt ngã, hay té.Outside xếp loại 5 vườn công viên chết chóc nhất Hoa Kỳ:-- No. 1 - Lake Mead National Recreation Area (nằm trong vùng đông nam Nevada và tây bắc Arizona.)Diện tích: 1.5 triệu acresDu khách: 7.2 triệu người/nămSố người chết: 254Lý do chết thường vì: chết đuối. Cũng là nơi tự tử nhiều nhất.No. 2 - Yosemite National Park (California)Diện tích: 747,956 acresDu khách: 5 triệu người/nămSố người chết: 150Chết thường vì: té ngã, lý do thiên nhiên.No. 3 - Grand Canyon National Park (Arizona)Diện tích: 1.2 triệu acresDu khách: 5.5 triệu người/nămSố người chết: 130Lý do chết thường vì: té ngã, trụy tim.-- No. 4 - Yellowstone National Park (Wyoming)Diện tích: 2.2 triệu acresDu khách: 5.969 triệu người/nămSố người chết: 93Lý do chết thường vì: phỏng vì té vào hồ nước nóng.-- No. 5 – Cầu Golden Gate Bridge tại Golden Gate National Recreational Area (California).Diện tích: 82,000 acresDu khách: 15.6 triệu người/nămSố người chết: 85Lý do chết thường vì: chết đuối, tại nạn xe.