Vị Thành Niên: 6/10 Nói Mỹ Đi Sai Đường, 56% Vẫn Lạc Quan Về Tương Lai Của Nước Mỹ

PORTLAND, Ore. – Vào những ngày sau khi Donald Trump đắc cử tổng thống, hàng ngàn vị thành niên trên khắp nước Mỹ bỏ lớp học để biểu tình chống. Những trẻ em khác thì tập trung để bảo vệ ông ấy.Đó là một biểu thị bất thường của sự tham gia chính trị từ những cử tri tương lai là những người có thể thay đổi khung cảnh chính trị của Mỹ vào năm 2020 – hay ngay cả trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.Hiện nay, một nghiên cứu mới về trẻ em tuổi từ 13 tới 17 được thực hiện bởi The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research với sự cho phép của các bậc cha mẹ cho thấy rằng vị thành niên Mỹ là những người vỡ mộng và bi quan chính trị nhất về sự chia rẽ của đất nước như cha mẹ của họ.8/10 cảm thấy rằng người Mỹ bị chia rẽ khi nói đến các giá trị quan trọng nhất của quốc gia và 6/10 cho rằng đất nước Mỹ đang đi sai hướng.Nyles Adams, 14 tuổi từ New York City, học mẫu giáo khi Barack Obama còn làm tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ. Adams, cháu của những di dân gốc Trinida, nhớ lại lúc xem lễ nhậm chức trên truyền hình và nói với mẹ của cậu về ý nghĩa đặc biệt của việc đắc cử của Obama đối với gia đình da đen, di dân của cậu.Bây giờ, với Trump là tổng thống, Nyles cảm thấy những ngày tốt nhất của nước Mỹ đã lùi lại sau lưng, và đất nước này sẽ tồi tệ trong 40 năm. Tuy nhiên như 57% những người cùng lứa tuổi của cậu, hắn vẫn lạc quan về cơ hội đạt được Giấc Mơ Mỹ.Niềm lạc quan tuổi trẻ đó thì khó mà tiêu diệt. Trong khi tỉ lệ thì khác nhau theo màu da, 56% vị thành niên được thăm dò tin rằng những ngày tốt đẹp nhất của nước Mỹ vẫn còn ở trước, so với 52% những người lớn trong thăm dò của AP-NORC được thực hiện vào tháng 6 năm 2016 thì nói rằng những ngày tốt đẹp nhất của nước Mỹ đã bị bỏ lại sau lưng.