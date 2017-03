2017, Tín Đồ Hồi Giáo Đông Nhất Thế Giới

Lần đầu tiên trong lịch sử, Hồi Giáo sẽ qua mặt Thiên Chúa Giáo về số tín đồ đông nhất trong năm 2007 này, theo Trung Tâm Nghiên Cứu Pew Research Center cho biết.Nhưng trong khi một số người có thể lo sợ số tín đồ Hồi Giáo quá lớn, những lý do cho sự thay đổi mạnh mẽ này thì nhiều và phức tạp.1/ Tín đồ Hồi Giáo trẻ trung. Tín đồ Hồi Giáo có tuổi trung bình trẻ nhất trong tất cả các nhóm tôn giáo lớn. Tính tới năm 2010, tín đồ Hồi Giáo có tuổi trung bình 23, so với tuổi trung bình 30 của Thiên Chúa Giáo, theo Pew cho biết.2/ Tín đồ Hồi Giáo có tỉ lệ sinh sản cao hơn. Vì tín đồ Hồi Giáo là trẻ nên trung bình một phụ nữ Hồi Giáo sinh 3.1 đứa con, so với 2.7 đối với nữ tín đồ Thiên Chúa Giáo. Một phần, điều này có thể là do hạn chế các chính sách kiểm soát sinh đẻ trong một số quốc gia có tín đồ Hồi Giáo chiếm đa số.3/ Giảm tỉ lệ tử vong bé sơ sinh. Tỉ lệ tử vong bé sơ sinh nói chung là đang sút giảm trong những năm gần đây, nhưng đặc biệt tại các quốc gia có tín đồ Hồi Giáo chiếm đa số. Dù với một số ngoại lệ, như sự phát triển trong chăm sóc sức khỏe tại những nước đang phát triển đưa tới tuổi thọ gia tăng, cho phép trẻ em sống tới lớn tuổi.4/ Đổi đạo. Trong những thập niên sắp tới, tín đồ Thiên Chúa Giáo được dự đoán sẽ trải qua sự mất mát lớn nhất từ tín đồ đổi đạo, trong khi Hồi Giáo được dự kiến sẽ có thêm tín đồ từ những đổi đạo qua. Dự đoán cho biết Thiên Chúa Giáo sẽ mất tới 66 triệu tín đồ vì đổi đạo vào năm 2050, theo Pew Research Data cho biết.5/ Di dân. Dân số Châu Âu đang sút giảm, tuy nhiên dân số tại đại lục này được dự đoán sẽ gia tăng từ 5.9% trong năm 2010 lên 10.2% vào năm 2050. Di dân cũng được dự đoán sẽ gây ra sự gia tăng dân số Hồi Giáo tại Bắc Mỹ.